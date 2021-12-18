Бывший президент Украины Петр Порошенко, который накануне убегал от следователей ГБР, встретился в Стамбуле со вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Порошенко утверждает, что встреча продлилась почти два часа. За это время стороны обсудили перспективы Православной церкви Украины, а также ее признание другими православными церквами-сестрами.

"Мы обсудили огромное количество вопросов. Начиная от результатов его визита в Соединенные Штаты, встречу с президентом Байденом, где они очень много говорили об Украине. Я очень благодарю его Всесвятости Вселенскому Патриарху, Священного Синода за такое огромное внимание, которое его Всесвятость демонстрирует в отношении Украины", - сказал политик.

В то же время патриарх Варфоломей поздравил нардепа и всех украинцев с грядущими рождественскими праздниками и передал благословение украинскому народу, пожелав мира и благосостояния.

Напомним, вчера бывший президент Украины Петр Порошенко, убегая от следователей ГБР, которые пытались вручить ему повестку по так называемому делу об "угольной госизмене", проявлял недовольство и использовал нецензурную лексику.

Также мы рассказывали, что Порошенко купил билет в Стамбул в тот же день в 19:13. То есть, через 15 минут после того, как на сайте "Страны" появилась информация о том, что в понедельник ему собираются вручить подозрение по делу о поставках угля из неподконтрольных территорий Донбасса.

Известно, что Петр Порошенко вызывается в понедельник, 20 декабря, для вручения подозрения по так называемому делу об "угольной госизмене" (по нему проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Демчишин).