Бывший президент Украины Петр Порошенко, убегая от следователей ГБР, которые пытались вручить ему повестку по так называемому делу об "угольной госизмене", проявлял недовольство и использовал нецензурную лексику.

Об этом сообщил "Стране" источник в ГБР.

"Поехали, @б твою мать!" - отчетливо слышны на видео слова Петра Порошенко, после чего его увозит машина, а следователи ГБР не оставляют попыток вручить экс-президенту Украины повестку. Судя по всему Порошенко мчал в Борисполь.

Напомним, что Петр Порошенко вызывается в понедельник, 20 декабря, для вручения подозрения по так называемому делу об "угольной госизмене" (по нему проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Демчишин).

Повестку о вызове в качестве подозреваемого следователи ГБР передали сегодня по всем домашним и рабочим адресам, где зарегистрирован Порошенко. Также пытались вручить ему лично, но он от следователей убежал.

Источник в ГБР говорит, что следователи считают, что повестка уже вручена.

В начале декабря "Страна" сообщала, что появились слухи о намерениях Офиса генпрокурора в ближайшее время предъявить подозрение Петру Порошенко по делу о поставках угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

Также мы писали, что в начале октября Виктор Медведчук получил подозрение по этому делу - за "госизмену и содействие террористической организации".