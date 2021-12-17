"Поехали, @б твою мать!" Петр Порошенко ругался матом, убегая от следователей ГБР. Видео
Бывший президент Украины Петр Порошенко, убегая от следователей ГБР, которые пытались вручить ему повестку по так называемому делу об "угольной госизмене", проявлял недовольство и использовал нецензурную лексику.
Об этом сообщил "Стране" источник в ГБР.
"Поехали, @б твою мать!" - отчетливо слышны на видео слова Петра Порошенко, после чего его увозит машина, а следователи ГБР не оставляют попыток вручить экс-президенту Украины повестку. Судя по всему Порошенко мчал в Борисполь.
Напомним, что Петр Порошенко вызывается в понедельник, 20 декабря, для вручения подозрения по так называемому делу об "угольной госизмене" (по нему проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Демчишин).
Повестку о вызове в качестве подозреваемого следователи ГБР передали сегодня по всем домашним и рабочим адресам, где зарегистрирован Порошенко. Также пытались вручить ему лично, но он от следователей убежал.
Источник в ГБР говорит, что следователи считают, что повестка уже вручена.
В начале декабря "Страна" сообщала, что появились слухи о намерениях Офиса генпрокурора в ближайшее время предъявить подозрение Петру Порошенко по делу о поставках угля с неподконтрольных территорий Донбасса.
Также мы писали, что в начале октября Виктор Медведчук получил подозрение по этому делу - за "госизмену и содействие террористической организации".