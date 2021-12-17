После того, как лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко попытались сегодня вручить повестку о вызове для объявления подозрения, он решил покинуть Украину.

Такой вывод можно сделать благодаря фотографии, опубликованной в Фейсбуке депутатом от "Слуги народа", председателем Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александром Мережко.

На снимке Порошенко запечатлен с чемоданом на колесиках и портфелем в Борисполе.

"Приятно встретить коллегу. Петр Алексеевич в Борисполе", - прокомментировал фото Мережко.

Как выяснилось, на фото политик стоит на посадку на рейс, который вылетел в Стамбул в 20:40.

Как писала "Страна", сегодня Порошенко возле Верховной Рады убежал от следователей ГБР, которые пытались вручить ему повестку по так называемому делу об "угольной госизмене". В Госбюро сказали, что политика вызывали на 20 декабря для сообщения подозрения по этому делу.

Мы также рассказывали, что при виде сотрудников ГБР Порошенко проявлял недовольство и использовал нецензурную лексику.

"Поехали, @б твою мать!" - приказал он своему окружению.