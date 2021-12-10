Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в генпрокуратуре не числятся какие-либо процессуальные решения, которые могли бы привести к сообщению нового подозрения бывшему президенту Петру Порошенко.

Об этом она сказала во время визита в Соединенные Штаты, видео обнародовано в YouTube.

"Почти два года как я - генеральный прокурор, и два года я слышу о новых подозрениях (бывшим президентам - Ред.). Будут они (подозрения - Ред.) или не будут - я прокомментирую, когда буду иметь какие-то процессуальные решения", - сказала Венедиктова.

Отметим, бывший замгенпрокурора Виктор Трепак в начале декабря заявил, что в ближайшее время Офис генерального прокурора может предъявить подозрение Петру Порошенко по делу о поставках угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Венедиктова заявила, что не знает, откуда Трепак, который давно не работает в ОГП, взял эти сведения и предложила обратиться к нему по этому вопросу.

"Я видела то, что было написано в СМИ, но на самом деле комментировал человек, который уже не работает в ОГП более полутора лет. Поэтому лучше, наверное, он прокомментирует дальше, что он имел в виду, и откуда у него такая информация", - прокомментировала слова Трепака генпрокурор Украины.

"Отметим, что изначально идея вручить Порошенко "пидозру" по совершенно тухлому (и явно сфабрикованному ради уголовного преследования Медведчука) делу об угольной госизмене была крайне сомнительной даже с точки зрения интересов власти. И ничего бы не дало кроме дополнительных информповодов для появления на телеэкранах Порошенко в роли жертвы режима", - комментирует новость телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, ранее "Страна" подробно про дело об "угольной госизмене".

Также мы сообщали, что в ноябре Служба безопасности Украины проверяла возможную причастность Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к делу о государственной измене.