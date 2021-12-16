Бывший президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поскандалил в прямом эфире переформатированного в интересах действующего главы государства Владимира Зеленского телеканала "Рада".

В студии телеканала, которая построена прямо в здании Верховной Рады, говорил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В это время мимо шел Порошенко и поинтересовался "на чьи деньги банкет".

"Если бы они тратили свои личные деньги на изготовление любого контента — это их право, если они не нарушают закон. Если это делают за счёт средств госбюджета — это преступление", — заявил Порошенко.

Напомним, 15 декабря в здании парламента запустили обновленный канал "Рада", который, после значительных инвестиций в него, должен стать рупором президента Владимира Зеленского.

Также "Страна" подробно писала о том, как телеканал "Рада" хотят переформатировать под политические задачи Зеленского. При этом, как сообщали источники, "ребрендинг" телеканала "Рада" - это всего лишь один из элементов создания новой медиа-империи, которую пытаются сейчас выстроить в интересах действующего президента.