В оппозиции раскритиковали "обновление", которому подвергся телеканал "Рада".

В заявлении партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" говорится о тотальном контроле, установленном за информационным пространством Украины Зе-властью, которая "внесудебными решениями она вводит санкции против оппозиционных телеканалов, закрывает независимые СМИ, давит на журналистов и редакции".

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"С момента своего создания парламентский телеканал ("Рада" - Ред.) обеспечивал широкое освещение деятельности всех парламентских фракций и групп, события в сессионном зале, работу комитетов. Прямые эфиры для депутатов делали невозможным политическую цензуру. Но сегодня, после так называемого "обновления", ситуация изменилась. Оппозиционные фракции были отрезаны от прямого эфира. Вместо парламентского телеканала, "Рада" превратилась в рупор пропаганды Зе-команды", - говорится в заявлении ОПЗЖ.

"Оппозиционной платформы - За жизнь" заявила протест против смены формата работы телеканала "Рада".

"Требуем обеспечить право всех фракций на проведение брифингов народных депутатов в прямом эфире без купюр и политической цензуры. Паритетное участие представителей всех фракций и групп во всех форматах телевизионных передач парламентского канала. В противном случае, мы поставим вопрос о прекращении государственного финансирования редакции и создании альтернативного парламентского вещания", - говорится в сообщении.

Также оппозиционеры назвали недопустимой пропаганду "побед" власти за деньги налогоплательщиков, которых "слуги" довели до нищеты".

Напомним, 15 декабря телеканал "Рада" вышел в эфир в обновленном виде. В этот же день на телеканале произошел скандал в связи с промо-роликом "Рады", против которого выступили журналисты.

Ранее "Страна" писала о том, что Журналистов телеканала "Рада" оденут в спецкостюмы и построят им студии прямо в парламенте и Кабмине.

Также мы писали, как телеканал "Рада" хотят переформатировать под политические задачи Зеленского.