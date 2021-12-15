Верховная рада Украины, в четверг, 16 декабря, проведет внеочередное заседание. На нем нардепы рассмотрят изменения в государственный бюджет-2022, чтобы погасить задолженность по зарплатам перед горняками.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Народный депутат опубликовал распоряжение спикера парламента Руслана Стефанчука о созыве внеочередного заседания. Оно начнется сразу после закрытия очередной пленарной сессии.

Напомним, на прошлой неделе сотни горняков выходили на акцию протеста и перекрывали дорогу к погранпункту Рава-Русская на границе с Польшей. Шахтеры требовали выплат по зарплатам и говорили, что общая задолженность перед государственными шахтами - больше двух миллиардов гривен. Вместе с тем, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Минэнерго обратилось в Минфин с предложением увеличить расходы на выплату зарплаты шахтерам в текущем году на 900 млн. грн. Также он добавил, что в бюджете-2022 для горняков заложили "копейки".

Кроме того, мы рассказывали, с какими проблемами еще сталкиваются украинские шахтеры.