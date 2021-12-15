Сегодня, 15 декабря, во время заседания Верховной Рады Украины в первом чтении был одобрен законопроект №5877, который предусматривает усиление ответственности за нарушения в сфере градостроительной деятельности. За соответствующее решение 236 нардепов отдали свой голос "за".

Об этом говорится на сайте парламента.

"Целью законопроекта является уравновешивание дерегуляционных мер, предусмотренных проектом Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" и повышении эффективности института ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности", - говорится в тексте документа.

Теперь в случае незаконного строительства законопроект позволяет вводить временный арест объектов, чтобы исключить их использование.

Кроме того, согласно документу, проект предлагает усовершенствовать нормы об ответственности за подделку документов и внесение фальшивых сведений в электронную систему, а также усилить ответственность за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал в течении двух будущих лет построить 810 мостов и мостовых переходов в нашей стране.

Кроме того, в Харькове супермаркет площадью 1200 квадратов построили под видом реконструкции квартиры площадью 60 квадратных метров. Такое нарушение выявили сотрудники Государственной инспекции архитектуры и градостроительства после того, как получили заявление на выдачу сертификата о принятии в эксплуатацию супермаркета. Выехавшие на место инспекторы обнаружили, что объект построен незаконно.