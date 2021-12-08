В Харькове супермаркет площадью 1200 квадратов построили под видом реконструкции квартиры площадью 60 квадратных метров. Такое нарушение выявили сотрудники Государственной инспекции архитектуры и градостроительства после того, как получили заявление на выдачу сертификата о принятии в эксплуатацию супермаркета. Выехавшие на место инспекторы обнаружили, что объект построен незаконно.

Об этом пишет "Ньюсрум".

Разрешительные документы дельцам выдала Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), которая была расформирована в сентябре. Но документ предусматривал "реконструкцию квартиры номер 4 с пристройкой под магазин продовольственных и непродовольственных товаров".

Новый орган, созданный вместо ГАСИ, в выдаче сертификата отказал. Также инспекторы намерены провести внеплановую проверку объекта и сообщить о незаконном строительстве в правоохранительные органы.

Судя по фото, супермаркет построили впритык к дому нового ЖК "Мира", расположенного между Московским проспектом и улицей Мира.

Ранее "Страна" писала о том, что чиновника департамента архитектурно-строительного контроля КГГА будут судить за взятку в $2 000.

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