В пятницу, 10 декабря 2021 года, в Украине вступает в силу закон, в котором прописан отказ от пластиковых пакетов.

В частности, запускается в действие первый этап, в рамках которого в магазинах и супермаркетах начнут продавать прозрачные кульки, которые раньше покупатели брали бесплатно.

"Страна" рассказывает все подробности "раскулечивания" и как оно ударит по карману украинцев уже с этой недели.

Какие пакеты в Украине станут платными с 10 декабря 2021

Летом Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов.

Решение власти обосновали тем, что необходимо постепенно выводить из оборота полиэтиленовые пакеты, так как пластик разлагается от 100 до 500 лет и считается одним из главных загрязнителей окружающей среды.

В рамках первого этапа, с 10 декабря 2021 года во всех сферах обслуживания – супермаркетах и общепите — пакетики станут платными. Теперь за тару, в которую покупатели набирали конфеты и печенье, овощи и фрукты, придется платить.

Правительство установило минимальную стоимость таких пакетиков:

2 грн - за пакет без ручек и без боковых складок;

2,50 грн - за пакет без ручек с боковыми складками; с ручками без боковых складок;

3 грн - с ручками и с боковыми складками.

Отметим, что данные цены являются минимальными. То есть торговые точки смогут ставить и более высокие. Но даже по минимальной цене это будет означать плюс несколько гривен к каждому чеку. Если пару раз в неделю основательно закупаться в супермаркете, то лишь на одни кулечки будет уходить 20-30 гривен за "ходку".

Чиновники объясняют такое меру так: из-за того, что за пакеты придется платить, люди будут брать их меньше прежнего. И таким образом начнут содействовать меньшему загрязнению окружающей среды.

Будут ли украинские покупатели пользоваться альтернативой — многоразовыми мешочками или бумажными пакетами — пока сказать сложно. На первых порах можно констатировать лишь то, что стоимость каждой такой покупки вырастет.

Бесплатными пока останутся биоразлагаемые и сверхтонкие пакеты, в которые в супермаркетах упаковывают свежие мясо, рыбу, развесные сахар и крупы. Но надо понимать, что они обойдутся магазинам дороже обычных, поэтому далеко не все будут готовы раздавать их бесплатно.

На биоразлагаемых пакетах продавцы обязаны будут установить маркировку, соответствующую европейским стандартам. В основном это зеленый значок в виде трех стрелочек по кругу. Также могут быть надписи: "био", "биопакеты", "биоразлагаемые пакеты". Их внешний вид такой:

Тот бизнес, который не выполнит требование закона — будет распространять пакеты бесплатно, начнут штрафовать уже с 10 декабря.

Предусмотрен штраф в размере от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение, совершенное в течение трех лет, - от 3400 до 8500 грн.

Правда, непонятно, как будут проверяющие на глаз отличать биоразлагаемый пакет от фальсификата с "правильной" маркировкой.

Когда и как в Украине полностью запретят пластиковые пакеты

Второй этап отказа от пластиковых пакетов вступит в действие с 10 марта 2022 года. Он предусматривает запрет на тонкие и сверхтонкие пластиковые пакеты.

Для личного пользования их можно будет покупать. Но предлагать в супермаркетах и других сферах обслуживания их перестанут даже за деньги.

Исключение составят товары, когда из них состоит первичная упаковка. Перечень этих продуктов ограничен: мясо, рыба, сыпучие вещества и лед.

С 10 марта штрафы увеличатся и будут стартовать от 8 500 гривен. При повторном нарушении в течение трех лет — от 17 000 грн.

Последний, третий, этап начнется 1 января 2023 года. С этого момента использование неразлагаемых пакетов полностью запрещается. Сфера обслуживания в Украине должна полностью перейти на био-кульки. Как именно проверяющие будут выяснять, перед ними пластиковый или биоразлагаемый пакет, не уточняется.

Более детально о "пакетной революции" в Украине в материале "Страны": "Прощальный взмах кульком".