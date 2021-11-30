С 10 декабря в Украине вводится запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов в магазинах и супермаркетах.

Об этом сообщает Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины во вторник, 30 ноября.

"С 10 декабря вводится действие Закон № 1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Начинает действовать первый этап ограничений.

В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов, кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению Минприроды, к нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции.

Цель такого решения – предотвратить образование пластиковых отходов.

Об изменениях, которые вводятся в Украине, сообщил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в программе "Твой день" в студии телеканала 1+1.

"Ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины – это в первую очередь о предотвращении образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости. А значит, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадет в окружающую среду. Практика, которая сейчас вводится в Украине, не нова. По аналогичным правилам живут европейцы, подобные ограничения установили десятки стран мира. И мы также движемся по цивилизованному пути", - рассказал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

По его словам, в Турции только за первый год запрета пластиковых пакетов их использование уменьшилось на 75%, что позволило сэкономить 150 тысяч тонн пластика.

В Ирландии после введения налога только за первый год спрос на пластиковые пакеты снизился на 90%.

"Для себя я счел, что использование экосумки это дешевле, чем каждый раз покупать пластиковый пакет. Это экономически выгоднее. Давайте не забывать также о том, что альтернатива такому пластику – это не только экосумка, но и биоразлагаемый пакет. Он разлагается от 1 до 4 месяцев и совершенно не вредит окружающей среде. Это также альтернатива, которая позволит отказаться от привычки покупать вредные пластиковые пакеты", – рассказал Стрелец.

И.о. министра добавил, что следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин не смог установить минимальные ценники на целлофановые пакеты.

Также мы писали, что 10 декабря в Украине начнется первый этап отказа от пластиковых пакетов. Пластиковые пакеты со стенками высотой 50 микрометров, за исключением биоразлагаемых пакетов для упаковки в производстве, будет запрещено использовать.