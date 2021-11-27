В пятницу, 26 ноября, в поселке Клавдиево-Тарасово Киевской области произошел конфликт между представителями церквей ПЦУ и УПЦ КП. Об этом сообщает пресс-служба последних в Facebook.

Так, в 07:00 сторонники ПЦУ во главе с протоиереем Иваном Дзюбой начали копать траншею с помощью двух бульдозеров для строительства храма на территории Киевского патриархата. А около 14:00 завезли цемент для заливки фундамента.

В то же время представители УПЦ КП вызвали правоохранителей, которые зафиксировали нарушение закона. Согласно закону, строительство должно иметь разрешительную документацию.

В результате заливку фундамента пришлось остановить.

Напомним, митрополит Антоний назвал УПЦ единственной церковью в Украине, ведущей свою преемственность от Владимира.

Также мы писали, что в селе под Винницей произошел конфликт между сторонниками ПЦУ и УПЦ. Это случилось в середине октября текущего года.

Кроме того в начале сентября сообщалось, что в селе Красноселка Винницкой области сторонники ПЦУ захватили Иоанно-Богословский храм Украинской православной церкви.