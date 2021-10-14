В Новоживотове Винницкой области, где летом 2020 года Православная церковь Украины (ПЦУ) захватила храм, во вторник, 14 октября, в праздник Покровы пресвятой Богородицы, собрались верующие Украинской православной церкви (УПЦ) на молитвенное стояние. При этом привезенные ПЦУ представители организации атошников пытаются спровоцировать потасовку.

Люди собрались под стенами Свято-Покровской церкви. День Покровы пресвятой Богородицы является престольным праздником этого храма.

На видео, которые публикует Телеграмм-канал "Миряне", запечатлены столкновения верующих и провокаторов. При этом правоохранители не вмешивается и не пытаются прекратить конфликт. Судя по видео, полиция не стала выводить провокатора из толпы.

Кроме того, с октября текущего года представители ПЦУ вообще не пускают верующих УПЦ в церковь.

Ранее в Фейсбуке "Союза участников АТО ООС Оративщины" анонсировалось, что 14 октября 2021 по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины, Покровы Пресвятой Богородицы, Дня украинского казачества и Дня УПА, Союз участников АТО/ООС Оративщины планирует ряд мероприятий.

В частности, с утра планировалось участие в Божественной литургии в Святопокровском храме Православной Церкви Украины в Новоживотове.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что в селе Красноселка Винницкой области сторонники ПЦУ захватили Иоанно-Богословский храм Украинской православной церкви.

Также мы писали, как в 2019 году в селе Лука-Мелешковская Винницкого района сторонники ПЦУ попытались захватить храм Украинской православной церкви.