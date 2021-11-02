Епископ Православной Церкви Украины Адриан (в миру Роман Кулик), который на прошлой неделе в Киеве избил свою соседку, жалеет, что его поступок нанес ущерб имиджу ПЦУ и рассказал что пострадавшая "психологически терроризировала" его.

Об этом Кулик рассказал "Стране".

"У всех прошу прощения. Да, я лично встречался с предстоятелем ПЦУ Епифанием. Каюсь, что мой поступок повлёк репутационные и имиджевые потери для всей Православной церкви Украины. Единственное короткое объяснение по поводу инцидента - я вступился за маленькую женщину перед дерзкой хабалкой, которая со своим парнем из Донецка долгое время морально и психологически терроризируют меня и мою помощницу", - сказал Адриан "Стране" и добавил, что больше эти события комментировать не будет.

Напомним, в конце октября епископ Адриан вступил в конфликт со своей соседкой, причиной ссоры стала собака женщины. Конфликт перерос в драку - епископ набросился на женщину с кулаками. После этого, когда супруги хотели получить видеозаписи с камер, священник подрался и с мужем пострадавшей. Более того - он обозвал их "сепаратистами", потому что пара разговаривает на русском языке.

Спустя несколько дней после инцидента Адриана отстранили от исполнения архиерейских обязанностей на время проведения расследования.

"Страна" подробно писала о епископе Адриане. Он является высокопоставленным иерархом ПЦУ.