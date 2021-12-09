Во Львовской области сотни горняков вышли на акцию протеста и перекрыли дорогу к погранпункту Рава-Русская на границе с Польшей. Проехать к нему сейчас невозможно. Шахтеры требуют выплат по зарплатам и говорят, что общая задолженность перед государственными шахтами - больше двух миллиардов гривен.

Соответствующие видео и фото появилось на странице главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца в Facebook.

По его словам, в 31 декабря зарплатный долг перед горняками снова будет около 2,5 млрд. грн.

Вместе с тем, Волынец добавил, что сегодня Минэнерго заявило о том, что уже обратилось в Минфин с предложением увеличить расходы на выплату зарплаты шахтерам в текущем году на 900 млн. грн.

Горнякам задолжали часть денег за июль и август, а за сентябрь и октябрь зарплату не дали вовсе.

Всего ГП "Львовуголь" задолжало горнякам почти 376 миллионов гривен. Кроме того, "Центрэнерго" не оплатило им 80 млн гривен за отгрузку угля. В профсоюзе говорят, что общая задолженность перед госшахтами по всей стране - более 2 млрд гривен.

Вчера Министерство энергетики перечислило на выплату зарплат горнякам 355,8 млн гривен, но в профсоюзе говорят, что этого недостаточно для покрытия задолженности, поэтому акции протеста будут продолжаться, пока не закроют все финансовые вопросы перед шахтерами.

Отметим, что митинг горняков стартовал 7 декабря. Тогда работники шахты "Червоноградская" отказались подниматься на поверхность и провели там более суток. Вчера 32 горняков вышли на поверхность, как сообщается на странице "Шахтеры Червогограда".

Также горняки анонсировали, что сегодня трудовые коллективы шахт "Львовуголь" будут перекрывать пограничный переход возле Равы-Русской, "чтобы привлечь внимание к критической ситуации с невыплатой зарплаты и кризису в угольной отрасли".

Ранее мы писали, что горняки урановых шахт перекрыли дороги в Кировоградской области, требуя долги по зарплате.

Также "Страна" рассказывала, с какими проблемами еще сталкиваются украинские шахтеры и почему их в Украине становится все меньше.