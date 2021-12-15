На заседании в среду, 15 декабря, Верховная Рада приняла закон об авторском праве (законопроект №5572), за недопущение принятия которого "слуге народу" Александру Санченко предлагали взятку в 100 тысяч долларов в год.

За документ во втором чтении проголосовали 253 нардепа, против - 8, еще 43 человека воздержались.

В описании законопроекта указано, что он призван разблокировать работу организаций коллективного управления, предоставив тем, которые внесены в Реестр организаций коллективного управления, право осуществлять добровольное коллективное управление имущественными правами правообладателей в сфере публичного выполнения и публичного извещения музыкальных недраматических произведений, в пределах репертуара, который находится у них на управлении.

Отметим, что по поводу проекта закона №5572 в музыкальном сообществе нет единого мнения. Так, певица Руслана и продюсер Александр Ксенофонтов выступали против него. В то же время другая часть музыкантов (и музыкант Тарас Тополя в их числе) законопроект поддерживали.

Напомним, 29 октября в Киеве задержали на взятке одного из ключевых деятелей в Украине в сфере авторских прав Александра Никина. С обысками также нагрянули к бизнес-партнеру Никина, Олегу Долинскому.

История была связана непосредственно с указанным законопроектом. Никин является директором ОКУАСП (Организации коллективного управления авторскими и смежными правами) и УЛАСП (Украинской лиги авторских и смежных прав).

В СБУ тогда сообщали, что взятку Никин предлагал потому, что в случае принятия законопроекта №5572 организация, которой он руководит, будет ликвидирована. Сейчас эта организация получает деньги за использование музыкальных произведений субъектами хозяйствования, такими как рестораны и торговые центры, и их перечисление владельцам авторских прав.

После этого муж певицы Русланы продюсер Александр Ксенофонтов выступил в поддержку Никина, а музыкант Тарас Тополя, напротив, обрадовался его задержанию и заявил о торжестве справедливости.

"Страна" подробно писала о том, как взяли на взятке в $100 тысяч Никина и почему за него вступилась Руслана.