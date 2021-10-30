В Службе безопасности Украины подтвердили информацию Киевской городской прокуратуры о задержании руководителя общественной организации, который предлагал взятку в 100 тысяч долларов народному депутату за блокирование законопроекта об авторских правах. А молодежный посол в UNICEF Ukraine и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя назвал имя задержанного.

В Фейсбуке СБУ сообщается, что задержанный - "лоббист" шоу-бизнеса - предлагал деньги за внесение нужной правки и отсрочку законопроекта. Мужчина руководит организацией, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины. Фактически эта организация собирает деньги со всех заведений, где играет музыка.

Организация должна была передавать большую часть средств исполнителям – владельцам авторских прав на музыку. Но пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько прокладочных компаний. Денежные средства проходили через них и исполнители получали процент не от первой суммы, а от финальной компании-прокладки, что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз.

Поскольку в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", фактически ликвидирующий упомянутую организацию, ее руководитель пошел на подкуп народных депутатов.

100 тысяч долларов для "первого взноса" злоумышленник решил взять у подконтрольных фирм-прокладок. Во время попытки подкупа народного депутата через его помощника его и задержали.

По информации Тараса Тополи, задержан директор ОКУАСП (Организации коллективного управления авторскими и смежными правами) и УЛАСП (Украинской лиги авторских и смежных прав) Александр Никин.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве осужденный известный брачный аферист подкупил сотрудницу СИЗО.

Мы также сообщали, что в столице мошенники пыталась подкупить начальника полиции вокзала еженедельной взяткой.