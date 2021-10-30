Вчера, 29 октября, задержали на взятке одного из ключевых деятелей в Украине в сфере авторских прав Александра Никина. Кроме того, по информации "Страны", с обысками нагрянули к бизнес-партнеру Никина, Олегу Долинскому.



Вместе с Никиным Долинский создал общественный союз "Авторы и издатели", который в прошлом году фактически получил монополию на управление авторскими правами в Украине. По версии следствия, эта организация обманывала музыкантов и искусственно занижала им выплаты по авторским правам (роялти) от использования песен.



И вот, как заявляют правоохранители, Никин решил подкупить нардепа, чтобы отсрочить или вообще снять с повестки законопроект №5572 об авторских правах. Как утверждает следствие, Никин предложил нардепу взятку – $100 тысяч в год.



Источник "Страны" сообщил, что подкупить Никин пытался нардепа от "Слуги народа" Александра Санченко, который до избрания в парламент сам был связан с музыкальным рынком – он был одним из топ-менеджеров фестиваля Atlas Weekend.



Новость о том, что Никин "погорел" на взятке, расколола украинский шоу-бизнес на два противоборствующих лагеря.



Известная украинская певица Руслана Лыжичко вместе со своим супругом, продюсером Александром Ксенофонтовым, публично заступилась за Никина. Другая же часть шоу-бизнеса – к примеру, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, – наоборот, ликует по поводу задержания Никина и говорит о торжестве справедливости. А Руслану обвиняют в сговоре с Никиным, с которым ее связывают тесные бизнес-отношения (певица является президентом союза "Авторы и издатели").



Как утверждают источники "Страны", все эти события – продолжение давней борьбы двух музыкальных кланов за контроль над авторскими правами в Украине. Один из них возглавляют Никин, Долинский и Руслана Лыжичко ("Авторы и издатели"), а другой – солист группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.



"Страна" выяснила, что стоит за задержанием Александра Никина, и как в украинском шоу-бизнесе борются за управление авторскими правами.

Монополия на авторские права

Александр Никин – директор нескольких общественных организаций, контролирующих использование песен украинских артистов и отчисление роялти за них. Так, он руководит ОКУАСП (Организацией коллективного управления авторскими и смежными правами) и УЛАСП (Украинской лигой авторских и смежных прав).

Александр Никин

Олег Долинский является членом наблюдательных советов в этих двух структурах, возглавляемыми Александром Никиным. Кроме того, Долинский в течение последних 20 лет создал сеть организаций в сфере авторского права. Долинский является бенефициаром, учредителем, руководителем или связанным лицом в более чем 10 организациях по данным ClarityProject.



Бизнес Никина построен на получении средств за использование музыкальных произведений субъектами хозяйствования, такими как рестораны и торговые центры, и начислении роялти владельцам авторских прав.



Однако, как утверждают в прокуратуре и СБУ, Никин и Долинский обманывали музыкантов.



Пользуясь монопольным положением на рынке, Никин якобы создал несколько фирм-прокладок, через которые проходили деньги. И исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз.



Большое количество подконтрольных организаций позволило Олегу Долинскому и Александру Никину выстроить "схемы" по системе выплат роялти. Пользуясь монопольным положением на рынке, Никин и Долинский управляли всеми авторскими правами, а до авторов деньги не доходили.

"То, что творили Никин и Долинский – это пережитки 90-х. Никин занимался сбором с ресторанов и баров, а Долинский – именно авторскими правами, "публичкой" и всеми лицензиями, даже в кино залез. То есть у них была полная монополия. Они на двоих, по сути, расписали весь шоу-бизнес", – утверждает источник "Страны" в музыкальной индустрии.

Как сообщили "Стране" информированные источники в правоохранительных органах, на счетах фирм-прокладок Никина оставалась комиссия за управление имущественными авторскими правами. В результате, авторы и правообладатели получали мизерные суммы или вообще не получали причитающиеся им средства. По данным "Страны", по некоторым из таких кейсов против компаний Долинского и Никина возбуждены уголовные дела, а Никина и раньше подозревали во взяточничестве.



Законопроект №5572 с изменениями в закон "Об эффективном управлении имущественными правами собственников в сфере авторского права и (или) смежных прав"фактически ликвидировал бы схему заработка Никина. Поэтому, как утверждают следственные органы, Никин и пошел на подкуп. Но попался.

Реакция шоу-бизнеса

Как сообщили "Стране" источники на музыкальном рынке, о манипуляциях с начислением роялти артистам и злоупотреблением авторскими правами со стороны Александра Никина в шоу-бизнесе артистам давно известно.



Первым открыто об этом рассказал фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.



После задержания Никина Тополя заявил, что сумма взятки в 100 тысяч долларов украдена как раз из тех средств, которые Никин и Долинский не доплатили (а по факту украли) у украинских исполнителей.



"Сумма, переданная Никиным и зафиксированная правоохранителями, 100 000 долларов США. Кроме этого, предлагалось передавать "нужным лицам" еще по 100 000$, внимание, ежегодно. Из компетентных источников стало известно, что половину суммы для подкупа, а именно 50 000$ великодушно выделил неуважаемый мистер Долинский. Который давно контролирует несколько аккредитованных организаций в других сферах, и у которого прямо сейчас идет обыск. А теперь один вопрос: из чьих денег это сумма? Догадаться не сложно. С наших с вами, авторы, денег! Откройте глаза, наконец. Нас грабят под носом!", - написал Тарас Тополя.





В комментариях к этому посту музыкальный продюсер и муж певицы Русланы Александр Ксенофонтов выступил в поддержку Никина, а Тополю обвинил в связях с Офисом президента. Кроме того, Ксенофонтов раскритиковал законопроект №5572, за непринятие которого якобы Никин предлагал взятку.



"Мы на постоянном контакте с издателями, авторами и ОКУ, которые ведут борьбу за свои права и бизнес. Фактически 24 часа в сутки, в том числе и чтобы не допустить принятия антиконституционного, абсолютно лоббистского "Потураевского" закона №5572. И вот, несмотря на эту постоянную коммуникацию, мы узнаем о задержании Никина и обыске у Долинского через 10-15 мин после публикации Тараса, еще и без новости в инфополе! Тарас выкладывает фото (!), информацию и обвинения еще до того, как это успевают передать те, о ком он пишет. А на месте еще нет адвокатов", - написал Ксенофонтов.

По мнению продюсера, такой быстрый "выброс" информации вызывает сомнение в непричастности к ситуации Тополи.

Отметим, что по поводу принятия законопроекта №5572 в музыкальном сообществе нет единого мнения. Так, Руслана и Ксенофонтов выступили против принятия этого законопроекта. В то же время другая часть музыкантов (и Тарас Тополя в их числе) законопроект поддерживает. К сути этого документа мы еще вернемся позже.



То, что певица Руслана и ее муж выступила в поддержку Никина, для шоу-бизнесовой тусовки не стало неожиданностью.



Во-первых, Руслана – президент союза "Авторы и издатели", который создали Никин и Долинский. А во-вторых, ТОВ "Люксен" (студия звукозаписи, которой владеют Руслана и Ксенофонтов) тесно связана с компаниями Никина и Долинского.



"За "криком" Русланы стоит чисто коммерческий интерес", – утверждает один из собеседников "Страны" среди музыкантов.



Однако есть в этой истории и другой аспект, который до сих пор оставался "за кадром".



Задержание Никина на взятке стало переломным моментом в борьбе двух музыкальных союзов за контроль над авторскими правами в Украине. Один из них возглавляют Никин, Долинский и Руслана Лыжичко, а другой – солист группы "Друга ріка" Валерий Харчишин.



Этот конфликт тянется с того момента, как организации Никина получили аккредитацию от Минэкономики на управление авторскими правами.



На этом эпизоде стоит остановиться подробнее.

Борьба двух музыкальных кланов

Предысторию вражды двух музыкальных лагерей "Стране" подробно рассказал информированный источник в шоу-бизнесе.



В 2018 году вступил в силу закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". Государственная организация "Украинское агентство по авторским и смежным правам", которая до этого управляла авторскими правами, была ликвидирована.



Вместо государственной структуры эту функцию решили переложить на частные организации коллективного управления – общественные союзы, созданные самими музыкантами.



В декабре 2020 года Министерство экономики провело конкурсы, в результате которых две компании Никина и Долинского фактически получили монополию на управление авторскими правами в Украине.



Так, первый Общественный союз "Авторы и Издатели" (организация, созданная за 4 дня до конкурса, за которой стоит Руслана, Никин и Долинский), получила аккредитацию на "публичное оповещение музыкальных недраматических произведений с текстом и без текста, включая произведения, включенные в состав аудиовизуальных произведений, кроме кабельной ретрансляции". А в сфере "публичное исполнение музыкальных недраматических произведений с текстом и без текста, включая те произведения, которые включены в состав аудиовизуальных произведений" – победил Общественный союз "Организация коллективного управления авторскими и смежными правами", руководители которого (Никин и Долинский) получили еще 4 аккредитации в других авторских сферах.

"Фактически это монополия", - объясняет источник "Страны".



Результаты этих конкурсов оспаривает в судах другое авторское сообщество – Общественная организация "Украинское агентство по авторским и смежным правам" (ОО "УААСП"), который возглавляет Валерий Харчишин, солист группы "Друга Ріка". Они с Никиным – конкуренты. Организация Харчишина также принимала участие в конкурсах Минэкономики, но не была аккредитована.



По версии "УААСП", конкурсы были проведены с многочисленными нарушениями. Члены организации даже выходили на митинг "За честные роялти" под стены Верховной Рады.



Как сообщил "Стране" один из членов "УААСП", тот митинг помог авторам достучаться до представителей власти. Всю зиму и весну 2021-го года музыканты, недовольные итогами конкурсов, ходили на различные заседания и круглые столы с участием министра экономики Петрашко, министра культуры Ткаченко, нардепов, помощников и представителей Офиса президента. Также на этих встречах, как сообщают источники "Страны", присутствовали оппоненты "УААСП" - Никин, Долинский и Руслана. В "УААСП" требовали провести новые прозрачные конкурсы на управление авторскими правами.



"На этих многочисленных встречах мы доказывали, что конкурсы проведены с нарушением законодательства, а авторские деньги организации-победители прогоняют через фирмы-прокладки, по факту обкрадывая музыкантов – владельцев авторских прав", – говорит "Стране" источник, присутствовавших на этих встречах с министрами и депутатами.



По его словам, Никин тайно от имени победившей на конкурсе организации ОКУАСП подал в суд на Министерство экономики. Дело в том, что на фоне протестов представителей музыкальной индустрии экс-министр так и не подписал приказ, завершающий процедуру конкурса по аккредитации.



Ситуация зашла в тупик.



Тогда, в мае 2021 года, и был разработан Проект Закона №5572 "О внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", который перезагружает конкурсы и разблокирует сферу коллективного управления авторскими правами.



А тем временем Министерство экономики проигрывает Никину первую инстанцию в административном суде, а затем – и в апелляции.



В июле 2021 года апелляционный административный суд Киева в рекордные сроки (3 недели) выносит решение вторично заставить министра подписать приказ по аккредитации для компаний Никина.



В сентябре 2021 года, боясь уголовной ответственности за неисполнение решения апелляционного суда, Минэкономики все-таки утвердило результаты конкурсов в пользу компаний Никина.

По иронии судьбы, в это же время законопроект №5572 успешно проходит комитетские слушания, а парламент голосует за его принятие в первом чтении.



В данный момент законопроект готовится ко второму чтению. Если закон будет принят, конкурсы, выигранные Никиным, признают недействительными и объявляет новые. В них смогут участвовать все желающие организации коллективного управления, в том числе конкуренты Никина.



"Понятно, почему Никин не хотел допустить принятия этого закона – он бы все потерял. Поэтому и предложил взятку в размере 100 тысяч долларов, и обещал выплачивать эту сумму каждый год из фирм-прокладок, через которые он и прогоняет авторские деньги", – отмечает источник "Страны".

По его словам, задержание Никина должно "открыть всей индустрии глаза на то, что происходит".

"По факту, кто с кем борется – правообладатели с авторами. Раньше в 90-е это были рекорд-компании, продюсеры, которые занимались артистами и их авторскими правами. Но сейчас уже сами артисты могут заниматься своими авторскими правами, а рекорд-компании – для ленивых авторов, которые не хотят разбираться в ситуации. Им дяди говорят на глаз, сколько они заработали, и те верят. Эта ситуация со взяткой должна открыть всей индустрии глаза на то, что происходит. Особенно авторам песен, которых Никин и Долинский годами водили за нос", - отмечает источник "Страны".