Националисты устроили немногочисленную акцию протеста. Фото: "Страна"

В четверг, 28 октября, около десяти националистов вышли под стены Министерства культуры и информационной политики с требованием запретить артистам из РФ выступать в Украине.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий. 

Акция выдалась немногочисленной. Протестовать вышло не более 10 человек. Они выдвинули министру культуры Александру Ткаченко ряд требований:

  • Ограничить русскоязычный контент в Украине, ввести квоты для украинских артистов на использование русского языка.
  • Разрешить украинским артистам выступать в РФ, если те со сцены будут говорить, что Крым - это Украина.
  • Обязать украинских артистов, которые выступают в РФ, платить налоги в украинский бюджет.

Министр культуры к протестующим не вышел, а вот сотрудник секретариата забрал обращение активистов к министру с их требованиями.

К слову, акция продлилась не более 15 минут, после чего националисты разошлись.

В конце, когда активисты делали совместное фото, Виталий Регор, который ранее напал на журналиста Дмитрия Кучера, бросил зигу (нацисткое приветствие - Ред.).

Националисты митинговали под Минкультом. Фото: "Страна"

Националисты митинговали под Минкультом. Фото: "Страна"

Националисты митинговали под Минкультом. Фото: "Страна"

Напомним, около двух недель назад петиция на сайте президента о запрете концертов российских артистов в Украине набрала 25 000 голосов - этого достаточно для рассмотрения обращения Зеленским. 

Также мы писали, что Зеленский ответил на петицию о запрете концертов российских артистов в Украине. Однако в его ответе о изменении подхода в этом вопросе речь не шла. 

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