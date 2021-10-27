Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию Игоря Кондратюка с предложением полностью запретить концертную деятельность российских артистов в Украине, которая набрала необходимое количество подписей (25 тысяч).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В своем ответе Зеленский напомнил, что Минкульт составляет перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности на основе обращений СНБО и СБУ, и Нацсовета по телерадиовещанию. А закон "О гастрольных мероприятиях в Украине" не позволяет лицам из указанного списка проводить гастроли, а телеорганизациям не разрешается транслировать программы, где фигурирует человек из списка. То есть, менять подход не будут. Россиянам, не внесенным в список, въезд останется открытым. Тем же, кому въезжать нельзя, ответственность за нарушения усилят.

"Мною направлена петиция Д. Шмыгалю, А. Данилову и И. Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиление ответственности за нарушение требований указанного Закона", - сказано в тексте ответа на петицию.

Напомним, петицию 21 сентября зарегистрировал на сайте украинский продюсер Игорь Кондратюк. Через 21 день она набрала 25 тысяч голосов. Кондратюк требовал полного запрета в стране концертной деятельности российских артистов до возвращения Крыма и возобновления контроля Украиной над своими восточными границами.

Ранее мы писали, что автор песен Тины Кароль и Ани Лорак объявили угрозой нацбезопасности Украины.

Также сообщали, что недавно Минкульт пополнил черный список российскими актерами из "Утомленных солнцем" и "Сукиных детей".