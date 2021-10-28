Литературные чтения известного киевского книгоиздателя Алены Лазуткиной в киевском ночном клубе Caribbean Club во вторник, 26 октября, обернулись дракой.

Подробности происшествия "Стране" рассказала сама Лазуткина.

Книгоиздателя пришли кошмарить несколько десятков националистов из ультраправой организации "Основы будущего" (новое название С14), которой руководит праворадикал Евгений Карась. "Активисты" обвинили Лазуткину в пророссийскости и по этому поводу устроили целый перформанс.

Так, у входа в клуб националисты постелили на асфальт российский флаг и заставляли гостей литературных чтений вытирать о него ноги. Кроме того, один из "активистов" в маске медведя играл на балалайке, а другой оделся в российскую военную форму и пел русские песни. Сами литературные чтения активисты назвали "русскими частушками", сфотошопив соответствующий плакат. На нем ее портрет окружили изображениями российских политиков, экс-президента Виктора Януковича, убитого писателя Олеся Бузины и других людей. Таким образом, по признанию самих активистов, они пытались доказать связь Лазуткиной с "русским миром".

"Они заставляли моих гостей вытирать ноги о российский флаг, играли на балалайке. В общем, подошли к делу креативно. Даже соорудили плакат, где мое фото разместили рядом с Януковичем. Никогда не думала, что окажусь на одном плакате с президентами", - рассказала "Стране" Лазуткина.

Вскоре из клуба на разговор с националистами вышли несколько мужчин - гостей литературных чтений. Один из "активистов" набросился на гостя с кулаками и ударил его по лицу.

По информации Лазуткиной, акцию националистов против нее проплатили. Это продолжение давней истории с рейдерским захватом ее книжного магазина. Как утверждает издатель, помещение у нее отжал основатель и директор инвестиционного фонда Finstream и компании Cronvest Сергей Позняк, который спонсирует ветеранские организации и партию "Демократична сокира".

"Четыре года назад у меня рейдернули книжный магазин. Кредит за него я выплатила на 95%. В один момент пришли какие-то левые люди, силой выдворили продавца и забрали книги, картины и технику на сумму 4 млн грн - это я смогла доказать в суде. Помещение у меня отжал Сергей Позняк. У меня есть аудиозапись, где он признается в этом. Хотя публично он утверждает, что ни при чем. Но почему-то мое помещение переоформили на его секретаршу Ирину Трикоз. Я начала публично сражаться за свой магазин, подала в суд. От Позняка и его людей мне неоднократно поступали угрозы", - сообщила "Стране" Лазуткина.

Через полгода после рейдерского захвата Лазутиной сожгли второй магазин в Киеве. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела, но расследования не двигались с места. Полгода назад Лазуткина подала в суд.

"Позняк проплатил этих активистов, которые пытались сорвать мои литературные чтения, чтобы меня запугать. Позняк связан с этими активистами через Виктора Трегубова и партию "Демократична сокира". Трегубов, собственно, и начал разгонять в СМИ тезис о том, что я якобы "пророссийская ватница", а Позняк - красавчик. Трегубов - член политсовета "Демсокири", а Позняк - ее спонсор, о чем сам Трегубов открыто говорит", - утверждает Лазуткина.

По ее словам, накануне литературных чтений в медиа массово вливалась "чернуха" против нее, раскручивались те же тезисы о ее пророссийских взглядах. Сама Лазуткина все обвинения в свой адрес опровергает.

"Единственное, что меня связывает с Россией - место рождения. С года я живу в Киеве. Сейчас ничего с Россией общего у меня нет. Они цепляются к моим комментариям в СМИ, где я критиковала запрет на ввоз российских книг, потому что это приводит к золотому веку контрабанды. Все их обвинения притянуты за уши. Я просто не реагировала на это до того, как вчера это не переросло в физическое насилие", - сообщила "Стране" Алена Лазуткина.

Ранее "Страна" рассказывала, как националисты травят людей за ролики в соцсетях.

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