На завтра, 15 декабря, намечен запуск обновленного телеканала "Рада". Как уже писала "Страна", в этот госканал залили сейчас немало денег, чтобы сделать из него рупор Зеленского.

По информации источников "Страны", ведущим праймового ток-шоу на канале "Рада" будет работающий на Офис президента блогер Сергей Иванов, а дневные и утренние ток-шоу будут вести бывшие ведущие телеканала ZIK Назар Довгий и Артем Бибик.

"Запуск в среду, а технически канал не совсем готов, АСБ не достроен", — заявил источник.

Также он добавил, что у журналистов канала "Рада" будут специальные костюмы, чтобы депутаты отличали их от других СМИ.

Ещё одной "фишкой" станут студии канала, которые построят прямо в Раде и в Кабмине. В Раде, как видно по фото, студии уже сооружаются.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как телеканал "Рада" хотят переформатировать под политические задачи Зеленского.

Кроме того, мы сообщали, что украинские гостелеканалы "Дом" и UATV заказали самые дорогие в мире видеокамеры. Один комплект таких видеокамер стоит от 90 тысяч долларов США и выше.