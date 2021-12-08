Бенефициарный владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета канала.

Об этом сообщило издание "Детектор медиа" со ссылкой на заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию.

В среду, 8 декабря, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию переоформил пять лицензий компании "Студия 1+1".

Изменения коснулись выхода из состава наблюдательного совета канала "1+1" Игоря Коломойского.

По одной из версий выход Коломойского из набсовета связан с принятием закона об олигархах. По другой версии - с санкциями против него США.

Напомним, 8 ноября экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко после принятия закона об олигархах передал свои телеканалы "Прямой" и "5 канал" в собственность нового медиахолдинга - "Свободные медиа".

Ранее "Страна" детально анализировала расследование американского издания Post-Gazette, в котором идет речь о том, как Коломойский и его соратники, обвиняемые в отмывании денег, тайно перевели миллионы в Америку, чтобы купить сталелитейные заводы, а выборные должностные лица помогли им отбиться от регулирующих органов США и иностранных конкурентов.

Также мы сообщали о том, что "Приватбанк" опубликовал во всеукраинских газетах "Голос Украины", "День", "Факты и комментарии" уведомление об иске на 5,5 млрд долларов к бывшему акционеру финучреждения Игорю Коломойскому.