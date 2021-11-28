Коломойский и его соратники, обвиняемые в отмывании денег, тайно перевели миллионы в Америку, чтобы купить сталелитейные заводы, а выборные должностные лица помогли им отбиться от регулирующих органов США и иностранных конкурентов. Об этом говорится в расследовании американского издания Post-Gazette.

Ниже мы приводим полный его перевод на русский язык.

Не успело взойти солнце, как с крыши металлургического завода "Фельман Продакшн" поднялся пар. Дуговая печь извергала дым и пыль на всю округу, покрывая дома слоем грязи.

В помещении 42-летний сварщик Терри Генри задрожал, а после не устоял на ногах и упал с мучительной головной болью.

Он еще не знал, что его организм медленно наполнялся ядами из дымов печи, окутавших фабрику – настолько опасными, что позже врачи обнаружили следы марганца в основании его мозга.

Инженер Ричард Ричмонд получил серьезные травмы после того, как в 2010 году провалился через дыру в сильно поврежденном верхнем этаже на заводе Felman Production.

Когда годы спустя Агентство по охране окружающей среды США вмешалось, чтобы ввести жесткие ограничения для фабрики - после того, как выяснилось, что рабочие подвергались воздействию выбросов, - операторы предприятия в Западной Вирджинии обратились к некоторым из самых влиятельных членов Конгресса, чтобы отразить сопротивление регулирующих органов.

Сенатор Джо Манчин и Шелли Мур Капито присоединились к другим законодателям в письме в Агентство в 2015 году, в котором говорилось, что завод в их родном штате и еще один в Огайо могут закрыться, если их вынудят установить дорогое оборудование и пройти проверку в сжатые сроки.

"Было бы крайне обидно, если бы компании были вынуждены прекратить свою деятельность", - говорится в письме.

Но, пока законодатели предупреждали агентство, что план содержит риски для фабрики, владельцы сколачивали состояние, выходящее далеко за рамки того, что было сказано EPA.

По словам федеральной прокуратуры, владельцы тайно вкладывали миллионы долларов в завод и другую недвижимость - одновременно борясь с федеральными регуляторами, - в рамках масштабной преступной схемы, которая осуществлялась по всей стране.

Завод был центральным элементом американского сталелитейного актива, приобретенного олигархом Игорем Коломойским, обвиняемого прокуратурой в краже сотен миллионов долларов из крупнейшего банка Украины в период с 2008 по 2016 год, а затем во вложении денег в сталелитейные заводы от Нью-Йорка до Техаса.

58-летний миллиардер, влиятельная фигура в Украине, которому ранее в этом году Государственным департаментом был запрещен въезд в Соединенные Штаты, находится в центре внимания федерального расследования, отследившего миллионы долларов - поток поступающих в Соединенные Штаты денег, которые чуть не подорвали банк в Украине.

По утверждению прокуратура, деньги - не менее 225 миллионов долларов - переводились туда и обратно между фабрикой в ​​Западной Вирджинии и другими компаниями, принадлежащими г-ну Коломойскому, в рамках более крупной схемы отмывания денег, которая помогла олигарху приобрести фабрики и небоскребы, выросшие в настоящую империю недвижимости.

Как стало известно Pittsburgh Post-Gazette, обвинения против г-на Коломойского и его партнеров были выдвинуты в ходе федеральных исков о конфискации и в настоящее время рассматриваются федеральным большим жюри. Это первое расследование по делу об отмывании денег в сталелитейной промышленности США.

Нет никаких указаний на то, что выборным должностным лицам было известно тогда о вовлеченности компаний в предполагаемый сговор по отмыванию денег, а публичные отчеты о кампаниях не показывают, что кто-либо из должностных лиц получал деньги от владельцев.

Но помощь, которую ключевые законодатели оказали компаниям г-на Коломойского, подчеркивает отсутствие контроля со стороны выборных должностных лиц в то время, когда усиливаются предупреждающие признаки опасных условий труда, и правительство должно было быть начеку в отношении иностранных операторов, инвестирующих в отрасли, жизненно важные для безопасности нации.

"Невероятно", - сказал Реймонд Бейкер, специалист по финансовым преступлениям, который несколько раз давал показания перед Конгрессом об отмывании денег. "Они предпринимали все ухищрения, лишь бы не задавать вопросы до тех пор, пока деньги шли в экономику".

Этот случай также показывает, насколько опасными могут стать рабочие места, когда они используются в финансовых преступлениях, что ведет к небрежности и сокращению расходов, что подвергает работников еще большему риску.

Диаграмма: нарушения техники безопасности и охраны здоровья рабочих на предприятиях Коломойского и партнеров (зеленый цвет - серьезные нарушения; красный – повторяющиеся нарушения).

В апреле The Post-Gazette опубликовала расследование, которое раскрыло общую картину операции и опасности проблемного завода в Огайо, но предприятие в Западной Вирджинии показало вдвое большее количество нарушений федеральной безопасности, которые подвергали рабочих риску ущерба для здоровья или гибели.

Всего два месяца назад федеральные инспекторы обнаружили, что рабочий получил серьезные травмы и был госпитализирован после того, как на предприятии не удалось обеспечить защиту от падения с уступа на высоте 15 футов над полом завода.

Несколькими годами ранее сотрудница службы безопасности и гигиены труда упала на бетон, когда во время пожара взорвались опасные химические вещества, в результате чего она получила серьезные травмы и стала инвалидом.

В 2010 году на "Фельмане" произошел пожар в мусорном контейнере с опасными химикатами. Когда Паула Каннингем Рикард, специалист по охране труда и технике безопасности, пыталась потушить пламя, химические вещества взорвались, отбросив ее на бетон. Она сказала, что теперь оформляет инвалидность из-за полученных травм.

В случае с г-ном Генри, который работал на верхнем этаже стареющего здания, воздействие дыма и паров на него было настолько интенсивным, что он получил отравление ядами, которое вынудило его оставить работу в 2011 году, говорится в протоколах суда.

"Было так много раненых и травмированных", - сказал 47-летний Ричард Ричмонд, бывший инженер завода, который десять лет назад упал в 30-футовую дыру в сильно поврежденном верхнем этаже и сломал почти две дюжины костей. "Это душераздирающе".

Попутно операторы заручились помощью выборных должностных лиц и потратили сотни тысяч долларов на фирмы вашингтонских лоббистов, чтобы отбиваться от регуляторов и продолжать работу в одном из наиболее экономически неблагополучных районов Западной Вирджинии.

После того, как письмо было отправлено сенаторами Манчином и Капито, а также сенаторами Шерродом Брауном и Робом Портманом из Огайо и четырьмя членами Палаты представителей, EPA в конечном итоге отказалось от части своего плана по внедрению "Фельманом" новой системы обнаружения загрязнений.

В том же году Коломойский и другие потратили десятки миллионов долларов на покупку еще одного сталелитейного завода в Иллинойсе, 13-го в их портфеле.

Г-н Коломойский, житель Украины, который однажды использовал собственных вооруженных бойцов, чтобы захватить государственную нефтяную компанию, не ответил на неоднократные просьбы об интервью. Его адвокат по уголовным делам Майкл Салливан не ответил на сообщения, но в более ранних интервью репортерам он отрицал обвинения.

Г-н Манчин, влиятельный демократ-центрист, который не поддержал более прогрессивные экологические планы президента Джо Байдена, не ответил на вопросы репортера Post-Gazette во вторник возле палат Сената.

Помощник, сопровождавший сенатора, сказал, что он примет вопросы, отправленные сотрудником по электронной почте. Несмотря на неоднократные сообщения, офис г-на Манчина не ответил на письменные вопросы, но сделал заявление:

"Сенатор Манчин всегда боролся за защиту рабочих мест в Западной Вирджинии и работал двухпалатным, двухпартийным способом, чтобы защитить хорошо оплачиваемые рабочие места в учреждении округа Мейсон", - сказал Сэм Раньон, директор по связям с общественностью.

Эндрю Раш / Post-Gazette

Высокопоставленный сенатор, критически относящийся к иностранным инвестициям в энергетику, появился на открытии Felman Production в 2006 году в качестве губернатора Западной Вирджинии после того, как олигарх и его партнеры выкупили завод в результате банкротства за 20 миллионов долларов.

"Компания проявила "полное пренебрежение к своему долгу откровенности перед этим судом", считает судья США Роберт Чемберс.

Г-жа Капито, в настоящее время главная республиканка в комитете, курирующем EPA, заявила в коротком интервью за пределами палат Сената, что она не знала о каких-либо спорах вокруг завода, несмотря на сообщения национальных новостей о г-на Коломойском, его сталелитейных заводах и расследовании ФБР по его собственности.

"Я ничего не знала о том, кто владелец, и что это предмет разбирательства", - сказала г-жа Капито.

Сенатор-республиканец Портман отказался от комментариев, в то время как представитель г-на Брауна сказал, что сенатор-демократ присоединился к письму в защиту завода в Огайо, у которого совсем другой собственник.

Г-н Бейкер, когда-то входивший в комиссию Организации Объединенных Наций по отмыванию денег, полученных преступным путем, сказал, что законодатели обязаны знать владельцев объектов, если взялись помогать двум заводам.

"Вы должны уметь определять, с кем ведете дела. Для меня это элементарно, когда вы пишете письмо в поддержку кого-то", - сказал он. "Я хочу знать, с кем имею дело. В противном случае не пишите письмо".

Снова и снова операторы завода в Западной Вирджинии получали помощь от сенаторов Манчина и Капито, чтобы помочь в борьбе против иностранных стальных конкурентов, в то время как владельцы обескровили банк в Украине в масштабах, которые позже ошеломили регулирующие органы в этой стране.

Сильно поврежденный проход на заводе Felman Production провалился в 2010 году, в результате чего инженер по техническому обслуживанию Ричард Ричмонд упал этажом ниже, где получил переломы 22-х костей, включая шею, плечо, ребра, ногу и лодыжку. Позже федеральные инспекторы безопасности обнаружили на объекте серьезные нарушения.

Предупреждающие знаки появились в 2011 году, когда федеральный суд Западной Вирджинии трижды наложил санкции на завод после того, как судья установил, что предприятие пытается скрыть свою структуру собственности и связи с Украиной.

Во время судебного спора между фабрикой и другим бизнесом суд установил, что г-н Коломойский и другие были в числе первых лиц, контролирующих предприятие, что побудило американского судью Роберта Чемберса вынести резкое решение, заявив, что компания продемонстрировала непрозрачность и "полное пренебрежение своим долгом быть откровенным перед этим судом".

Началась борьба за обнародование информации, а олигарх тем временем переводил в США деньги - иногда десятки миллионов в неделю - с помощью сотрудников ПриватБанка, которые были лояльны г-ну Коломойскому и его коллеге-олигарху Геннадию Боголюбову, которые были основными акционерами украинского банка.

Оператор мостового крана завода Felman сливает шлак во время производства ферросиликомарганца, 2012 год. (Craig Cunningham / Charleston (W.Va.) Gazette-Mail)

Крупнейший производитель силикомарганца - важного элемента в сталеплавильном производстве – завод "Фельман" утверждает, что потратил миллионы на повышение безопасности после многих лет нарушений федерального законодательства на рабочем месте. (Craig Cunningham / Charleston (W.Va.) Gazette-Mail)

Месяц за месяцем работники внутри банка выдавали фиктивные ссуды компаниям, находящимся под контролем олигархов, деньги перемещались через лабиринт банковских счетов, что, согласно аудиторской проверке Kroll Inc., фирмой нанятой правительством Украины, затрудняло отслеживание.

Как только средства прибывали в Соединенные Штаты, они были вложены в недвижимость, в том числе в большинство сталелитейных заводов, два офисных парка в Далласе, обширный производственный центр в Иллинойсе и четыре офисных башни в Кливленде, включая 31-этажное высотное здание с блестящими стенами, мансардными окнами и потрясающим видом на город.

За почти десять лет не менее 750 миллионов долларов было переведено в страну из Украины - и все это через Deutsche Bank, глобального кредитора, который заплатил миллионы штрафов регулирующим органам США в последние годы за сбои в борьбе с отмыванием денег.

"Уровень внимания к операции был "жалким". Они никогда не проявляли должной бдительности", считает бывший государственный аудитор Теннеси.

"Это невероятное количество денег, которое наводнило рынки США", - сказал Лакшми Кумар, директор по политике Global Financial Integrity, исследовательской группы, которая занимается отслеживанием финансовых преступлений в Вашингтоне, округ Колумбия.

Руководитель завода в Западной Вирджинии, Мордехай "Мотти" Корф, бизнесмен из Флориды, обвиненный федеральной прокуратурой в участии в схеме отмывания денег и в том, что он один из ключевых союзников г-на Коломойского, не ответил на запросы об интервью.

Но его адвокат сказал, что его клиент не сделал ничего плохого. "Г-н Корф никогда не занимался отмыванием денег в какой-либо форме, и он ничего не знает о том, чтобы кто-либо другой делал это", - сказал Марк Касовиц, адвокат из Нью-Йорка, который когда-то был личным адвокатом бывшего президента Трампа. "Любые обвинения против г-на Корфа являются ложными и безответственными [и] возникают из-за украинских политических споров, к которым он не имеет никакого отношения, и в конечном итоге будут отклонены".

Он сказал, что его клиент "создал сотни хорошо оплачиваемых рабочих мест в Аппалачах, Среднем Западе и на юге США, в том числе в экономически депрессивных районах". Боголюбов, уроженец Украины, не ответил на запросы об интервью.

Г-н Ричмонд, инженер, который был тяжело ранен при падении с высоты 30 футов на заводе в Западной Вирджинии, сказал, что пока владельцы покупали недвижимость, на заводе происходили нарушения безопасности, которые подвергали рабочих опасности.

Дым и пыль из печей заполняли завод из негерметичных выхлопных каналов, оставляя от 2 до 5 дюймов пыли на поверхностях - остатки, которые могут вызвать повреждение почек и печени из-за чрезмерного воздействия .

Паула Каннингем Рикард, бывший сотрудник службы безопасности компании Felman Production, которая была ранена в результате взрыва в 2010 году. (Эндрю Раш / Post-Gazette)

Завод является одним из немногих в США производителей ферросплавов, важнейших элементов, которые очищают и укрепляют сталь, но создают выбросы, содержащие свинец, марганец и другие вредные пары.

По его словам, такие рабочие, как мистер Генри, начали болеть.

Готовый ферросиликомарганец - стальной сплав, выглядит как блестящий серый камень. (Craig Cunningham / Charleston (W.Va.) Gazette-Mail)

"За 10 футов (3 метра) не было ничего видно, столько было пыли, - сказал 47-летний мистер Ричмонд, который покинул компанию в 2013 году. "Представляю, как плохо приходилось беднягам на верхнем этаже, которые работали у кожуха".

Он сказал, что представил план по ремонту фильтрации на заводе, но операторы не хотели вкладывать деньги в то время. "Мы вытаскивали оборудование из мусора, который сдавали в лом" на запчасти, - сказал он.

Примерно в то же время компания тратила сотни тысяч долларов на вашингтонских лоббистов, чтобы отстаивать свои доводы в Конгрессе и других организациях касательно правил, предложенным EPA, как показывают отчеты. За четыре года по 2017 включительно фабрика потратила не менее 335 тысяч долларов на лоббистские фирмы.

Пока владельцы отбивались от регуляторов, они готовились к новой битве.

В 2012 году г-н Манчин написал письмо в Комиссию по международной торговле США, в котором просил агентство продолжать отдавать антидемпинговые распоряжения в отношении таких стран, как Китай, для защиты крайне необходимых рабочих мест на предприятии.

Он написал, что отказ от санкций "только ухудшит нашу экономическую ситуацию".

В том же году Коломойский и его партнеры приобрели достаточно офисных небоскребов в центре Кливленда - 2,8 миллиона квадратных футов - чтобы стать крупнейшими коммерческими арендодателями в городе.

Вид Кливленда в 2016 году. Коломойский и его партнеры стали крупнейшими коммерческими арендодателями в городе. (Тони Сеникола / The New York Times)

В следующем году г-жа Капито обратилась в торговую комиссию с просьбой о сохранении тарифов для Венесуэлы и других стран, обвиняемых в демпинге стали, чтобы помочь заводу в Западной Вирджинии сохранить рабочие места, всего через несколько месяцев после того, как Коломойский и его партнеры тайно перевели 20 миллионов долларов присвоенных денег в США для покупки еще одного сталелитейного завода в Кентукки, согласно судебным протоколам, поданным прокуратурой.

Чтобы скрыть переводы, деньги переводились через 13 различных банковских счетов офшорных компаний с помощью головокружительной серии транзакций, заявили в прокуратуре.

Спустя несколько месяцев после покупки завода в Кентукки тревогу забили на этот раз уже государственные чиновники, которые потребовали проверить финансовые отчеты металлургического завода в Западной Вирджинии, но не смогли их получить.

Для того, чтобы фабрика могла значительно снизить затраты на электроэнергию, ей необходимо было провести финансовый аудит, в котором отслеживались бы доллары, которые поступают на предприятие и выводятся из него.

Снова и снова государственные чиновники требовали показать отчеты, но Felman Production заявляла, что их у них нет.

"Тот факт, что компания с объемом продаж, превышающим сто миллионов долларов, не проводит ежегодного аудита, говорит о многом, - написали в отделе по делам потребителей Комиссии по коммунальным услугам Западной Вирджинии.

В конечном итоге госчиновники потребовали, чтобы заводу было отказано.

"Они занимаются бизнесом не для того, чтобы получать прибыль", говорит бывший старший научный сотрудник Центра международной политики.

Но после показаний президента комиссии округа Мейсон и других людей, которые заявили, что рабочие места имеют решающее значение - уровень безработицы составлял почти 10 процентов - комиссия по коммунальным услугам утвердила скидки до 90 миллионов долларов в течение следующего десятилетия.

Пока завод вливал деньги в местную экономику, объект привлекал внимание федеральных инспекторов по безопасности, которые неоднократно указывали на опасные и устаревшие условия на заводе.

По словам соседей и трех бывших сотрудников, в некоторые дни дым и пары, поднимающиеся от объекта, доносились до ближайшего района, покрывая дома слоем промышленной грязи.

"Краска была съедена моментально. Представьте, что это вещество делает с вашим телом", - сказала 57-летняя Паула Каннингем Рикард, сотрудник службы безопасности, которая была ранена, когда в 2010 году загорелся и взорвался мусорный контейнер, наполненный химикатами.

Два домовладельца, живущие рядом с объектом, заявили, что не могут удалить коричневые пятна со стенок своих домов, хотя в последние годы количество паров уменьшилось. "Оно прямо въедается в виниловое покрытие стен", - сказал 70-летний Том Руш, который живет менее чем в четверти мили от завода.

Коричневая грязь покрывает сайдинг в доме Тома Руша недалеко от Felman Production в Летарте, Западная Вирджиния. Он и его соседи говорят, что выбросы с завода уменьшились с годами, но все же остается слой остатков, который трудно очистить. (Эндрю Раш / Post-Gazette)

В 2007 году федеральные службы безопасности упомянули этот объект в числе загрязнителей воздуха, а пять лет спустя государственные инспекторы заявили, что они обнаружили "тяжелые летучие выбросы", исходящие от крыши, окон и боковых сторон завода.

За первое десятилетие работы, начавшееся в 2006 году, федеральные регулирующие органы выявили два десятка серьезных нарушений, которые, по их словам, могут привести к несчастным случаям и привести к травмам или смерти, в большинстве случаев на фабриках г-на Коломойского.

Когда EPA представило план по наложению ограничений на загрязнение на объекте и еще одном в Огайо, тогда генеральный прокурор Огайо Майк ДеВайн вмешался и написал письмо трем самым влиятельным политикам в стране на то время - вице-президенту Майку Пенсу, лидеру большинства в Сенате Митчу МакКоннеллу и спикеру Палаты представителей Полу Райану – с просьбой помочь ослабить ограничения.

"Нет сомнений в том, что защита здоровья населения от опасного загрязнения воздуха имеет решающее значение, но необходимо найти надлежащий баланс, чтобы предотвратить потерю рабочих мест, не говоря уже о риске закрытия местных предприятий", - написал он в 2017 году.

Сельскохозяйственные угодья и небольшие городки усеивают территорию вокруг Felman Production. (Эндрю Раш / Post-Gazette)

Дэн Тирни, пресс-секретарь г-на ДеВайна, ныне губернатора Огайо, сказал, что г-н ДеВайн был в основном сосредоточен на объекте в своем родном штате и что план EPA, похоже, был избыточным шагом администрации Обамы.

"Мы можем быть сильными в защите общественного здоровья и сильными в продвижении этих рабочих мест, которые имеют решающее значение для экономики США", - сказал он.

В следующем году федеральные регулирующие органы прибыли на предприятие в Западной Вирджинии и обнаружили, что и другие рабочие подвергаются воздействию опасной концентрации паров, зафиксировали нарушение и наложили штраф.

"Когда ты в отчаянии, ты хватаешься за любую спасательную шлюпку", говорит директор по политики Global Financial Integrity Лакшми Кумар.

Примерно в то же время на завод подали в суд со стороны EPA и государства по обвинениям, в том числе из-за отсутствия системы контроля за загрязнением в течение многих лет, что привело к соглашению с фабрикой внести десятки улучшений или столкнуться с серьезными штрафами.

Г-н Касовиц, юрист генерального директора Felman, сказал, что фабрика "сделала значительные инвестиции в безопасность рабочих и окружающую среду и продолжит делать это". И что регистрируемые инциденты, которые произошли до сих пор в этом году на предприятии, ниже средней статистики по отрасли.

Он сказал, что с тех пор, как было достигнуто соглашение в судебном процессе, "Фельман" инвестировал более 2 миллионов долларов в "капитальные затраты на безопасность и охрану окружающей среды" и более 1,6 миллиона долларов в инициативы по безопасности и охране окружающей среды.

К 2016 году денежный поток Коломойского в США начал меняться в новом направлении, когда украинские регуляторы обнаружили доказательства, свидетельствующие о том, что у крупнейшего банка страны возникли проблемы.

Стресс-тесты этого учреждения, проводимые правительством, показали большую нехватку денег, что побудило регулирующие органы взять под контроль банк в конце 2016 года, чтобы избежать краха из-за того, что, как они подозревали, было массовым мошенничеством.

После того как правительство изучило доказательства, "мы обнаружили, что мошенничество было еще более серьезным", - сказал Post-Gazette бывший министр финансов Украины Александр Данилюк.

Последующий аудит показал убытки в размере 5,5 млрд долларов - большая часть денег была выдана в виде кредитов компаниям, принадлежащим олигархам, и связанным с ними компаниям, заявили аудиторы.

Г-н Коломойский и его партнеры переводили деньги из Украины и Кипра в США через Deutsche Bank USA в Нью-Йорке. (Джина Мун / The New York Times)

Чтобы компенсировать потери, страна была вынуждена обратиться к налогоплательщикам, иначе "последствия были бы ужасными", - сказал он, добавив, что это привело бы к национальной рецессии. "Это похоже на попытку остановить поезд, идущий на полной скорости".

Поскольку г-н Коломойский и другие находились под следствием на Украине, их империя в Соединенных Штатах начала рушиться. Они перестали оплачивать счета за многие объекты своей собственности в США.

Четыре сталелитейные компании объявили о банкротстве в 2016 году из-за миллиардной задолженности поставщикам. Огромный производственный центр в Иллинойсе остался пустым и закрытым, электричество отключили, потому что счет не был оплачен.

По словам г-на Бейкера, исследователя финансовых преступлений и бывшего научного сотрудника Центра международной политики в Вашингтоне, сбои - пустующие здания, неуплаченные налоги, безработные работники - являются результатом операции, проводимой людьми, которые хотели получить контроль над недвижимостью и получить чистые деньги, а не вести нормальный бизнес.

"Они занимаются бизнесом не для того, чтобы получать прибыль", - сказал он. Цель заключалась в том, чтобы получить доходы, купить недвижимость для их сокрытия, и, в конечном итоге, "в ходе всего этого загубить бизнес".

Из 22 объектов недвижимости, когда-то принадлежавших г-ну Коломойскому и его партнерам в США, объект в Западной Вирджинии - один из немногих, которые все еще работают, как показывают отчеты.

Производство Felman рядом с Летартом, Западная Вирджиния, в округе Мейсон. (Эндрю Раш / Post-Gazette)

В то время как прокуратура США настаивает на изъятии некоторых объектов недвижимости, эксперты говорят, что более серьезный вопрос связан с ролью выборных должностных лиц, которые помогали защищать фабрику олигарха в Западной Вирджинии.

"Можно сбалансировать борьбу за своих избирателей и проявление должной бдительности", - сказал г-н Бейкер, основавший Global Financial Integrity в 2006 году.

Г-н Бейкер сказал, что было достаточно предупреждений об объекте - включая санкции, наложенные федеральным судом в Западной Вирджинии - которые должны были быть тщательно изучены выборными должностными лицами, прежде чем приходить на помощь. "Это не сложно. Все сводится к политической воле", - сказал он.

"Я не знала, кто собственник", утверждает сенатор Шелли Мур Капито (RW.VA.), которая помогла Felman Production отбиваться от регуляторов.

Деннис Дайкус, бывший аудитор штата Теннесси, сказал, что выборные должностные лица, которые помогали предприятию в Западной Вирджинии, несут ответственность за то, чтобы сбалансировать потребность в рабочих местах с поддержкой нормативных требований, которые защищают жизнь рабочих.

По его словам, уровень тщательного изучения операции был "очень низок. Они ни разу не проявили должной бдительности".

По словам экспертов, способность украинских олигархов приобрести 13 сталелитейных заводов - отрасли, считающейся критически важной для национальной обороны - вызывает вопросы о работе Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах, федеральной комиссии, уполномоченной рассматривать такие сделки.

Но выборные должностные лица могли также сыграть гораздо более важную роль, поставив под сомнение право собственности на объект, прежде чем соглашаться на помощь, сказал Эдвард Мартин, бывший специальный агент Казначейства США.

Г-н Мартин, ныне консультант по судебным процессам, сказал, что не верит, что большинство государственных чиновников нашли время, чтобы задать самые фундаментальные вопросы. "Это не то, что они делают", - сказал он. "Они ищут голоса. Они не думают о том, что происходит". Но, в конце концов, помощь фабрике имела свои последствия. "Они создали благоприятную среду" для продолжения этой схемы.

Г-жа Кумар, которая является соавтором недавнего исследования незаконных денег в сфере недвижимости, сказала, что помощь, оказанная фабрике, включая специальные отключения электричества, показывает хрупкое положение сообщества, когда ему нужны рабочие места.

"Это печально. Были заданы вопросы, но когда ты в отчаянии, ты хватаешься за любую спасательную шлюпку", - сказала г-жа Кумар.

Г-н Коломойский и его партнеры закрыли компанию Warren Steel в Уоррене, штат Огайо, в 2016 году, в результате чего 162 человека остались без работы, а кучи опасных отходов и неочищенные сточные воды попали в близлежащую реку Махонинг. (Эндрю Раш / Post-Gazette)

Хотя федеральное правительство создало зоны изучения в таких местах, как Нью-Йорк и Майами, для выявления случаев отмывания денег при покупке недвижимости, заказы не распространяются на всю страну и не включают коммерческие сделки.

По ее словам, с помощью законодателей олигарх и другие смогли действовать свободно.

"Они знают, что никто не увидит. Они знают, что это не привлечет внимание страны. Многие из этих мест сейчас отчаянно нуждаются в капитале", - сказала она. "Не менее важно говорить о человеческих жертвах. Во сколько человеческих жизней это обходится?"

В подготовке этого отчета, чьим автором стал Майкл Саллах, внесли свой вклад руководитель вашингтонского бюро Post-Gazette Эшли Мюррей и Таня Козырева, журналистка из Украины.



Грязные доллары: новые проблемы сталелитейного завода олигарха в Огайо

Офис компании Warren Steel загорелся 11 августа 2021 года. Пожарные обнаружили, что электричество, ведущее к месту, и гидранты были отключены. Подозревается поджог.

Олигарх и партнеры получили миллионы общественных льгот - ссуд и снижения тарифов на коммунальные услуги - чтобы помочь жителям Огайо, а затем повысили ставки и прекратили возвращать деньги.

Для операторов Warren Steel это был важный шаг, который позволил бы им заработать миллионы долларов, убедив штат Огайо одобрить значительное сокращение их счетов за электроэнергию.

"Чтобы продолжить работу, предприятию нужны конкурентоспособные тарифы на электроэнергию", - говорится в запросе компании в 2014 году.

Чтобы помочь фабрике в восточном Огайо, два самых видных демократических лидера штата, сенатор Шеррод Браун и член палаты представителей США Тим Райан, в соавторстве написали письмо, призывающее Комиссию по коммунальным предприятиям штата одобрить сделку.

"Закрытие завода будет иметь разрушительные последствия для местной экономики", - писали они .

Но менее чем через 18 месяцев после того, как государство согласилось помочь, утвердив снижение ставок на сумму до 35 миллионов долларов в течение шести лет, владелец украинского олигарха Игорь Коломойский и его партнеры закрыли и покинули предприятие, в результате чего 162 рабочих остались без работы, без какой-либо медицинской страховки и задолжавших десяткам поставщиков, в том числе Ohio Edison.

"Они оставили сотрудников и имущество в долгах как в шелках", - написала помощник генерального прокурора штата Огайо Кэрри Канкель в ходе экологического иска против предприятия.

Заключение показывает, как влиятельные иностранные фигуры с сомнительным прошлым и богатством могут эксплуатировать уязвимые общины в центре страны, отчаянно нуждающиеся в рабочих местах и ​​инвестициях.

Это также свидетельствует о недостаточном внимании государственных должностных лиц к объекту, операторы которого были обвинены в гражданских судебных делах в Соединенных Штатах и ​​Европе в мошенничестве и других финансовых преступлениях.

Призыв к снижению тарифов в Огайо прозвучал всего через несколько месяцев после того, как олигарх и его соратники получили скидки на свои затраты на электроэнергию для своего завода в Западной Вирджинии. Но там процесс занял восемь месяцев, и государственные потребительские агенты серьезно возражали против того, что, по их словам, было непрозрачностью компании.

В Огайо чиновникам потребовалось всего несколько недель.

Запрос на сокращение поступил в связи с тем, что в районе, прилегающем к фабрике, боролась с растущей безработицей, что привело к значительным потерям рабочих мест на производстве.

Когда-то это был сталелитейный центр, но на него сильно повлияло банкротство компании Copperweld Steel - теперь это место расположения Warren Steel - более десяти лет назад и упадок этого района как промышленного центра.

"Мусорные баки переполнены. Мы сами убираем туалеты", сказал менеджер завода Warren Steel Джон Шил.

"Они были в отчаянии", - сказал Том Крел, сертифицированный финансовый бухгалтер из Чикаго, который консультировал ООН и вооруженные силы США по расследованиям отмывания денег. "Они, вероятно, собирались сказать да, несмотря ни на что".

Представители г-на Брауна и г-на Райана заявили, что законодатели написали письмо, чтобы помочь рабочим в 2014 году, и что уголовное расследование против г-на Коломойского стало достоянием общественности только в последние два года. По словам представителей, ни один из законодателей не получал политических или финансовых пожертвований от сталелитейных компаний или от кого-либо из владельцев.

Уоррен Стил - не единственное место, где олигарху помогли.

По словам прокуратуры США, ему и его партнерам удалось получить десятки миллионов ссуд на экономическое развитие от местных властей Кливленда для ремонта отеля, купленного на присвоенные деньги в 2011 году.

Гостиничная компания получила не менее 42 миллионов долларов в виде ссуд от города, округа и Международного фонда Кливленда, чтобы превратить Crowne Plaza в четырехзвездочный отель Westin.

Но в последние годы компания, принадлежащая олигарху и его соратникам, перестала выплачивать ссуду и задолжала 1,3 миллиона долларов налогов за отель, который сейчас заложен без права выкупа и находится под контролем получателя.

Один представитель местной власти, входивший в городской совет, когда были предоставлены деньги, сказал, что Кливленд оказался в тяжелом экономическом положении после спада в сфере недвижимости в 2008 году, который привел к одному из самых высоких показателей потери права выкупа в стране.

Джей Уэстбрук сказал, что следовало бы оплатить более тщательную проверку, но добавил, что город нуждается в инвестициях. "Они нужны нам как вода умирающему от жажды", - сказал он. "Даже если бы инвестиции [деньги] принес нам отъявленный бандит".

"Они, вероятно, собирались сказать" да ", несмотря ни на что", считает эксперт по отмыванию денег в ООН и Вооруженных силах США Том Крил.

В Warren Steel потери все еще ощущаются.

Когда в январе 2016 года завод был закрыт, операторы оставили на территории холмы с опасными отходами и, в конечном итоге, неочищенные сточные воды попали в близлежащую реку Махонинг, согласно государственным данным.

Они также не смогли выплатить миллионы долларов поставщикам и коммунальным предприятиям.

"Если отключится электричество, нам конец", - написал тогдашний директор завода Джон Шил в электронном письме высшим руководителям. "Мы не платили за выгрузку мусорных контейнеров на месте с октября; мусорные баки переполняются. Мы сами чистим туалеты, но расходные материалы заканчиваются.

"Достаточно плохо, что мы не сдержали свое слово о сотнях тысяч долларов платежей поставщикам, и наши поставщики пытаются быть понимающими", - написал он.

В последующие пять лет офис генерального прокурора Огайо боролся с Warren Steel, чтобы очистить территорию, включая незаконно сброшенные опасные отходы, получить постановление суда и предъявить обвинения в неуважении к суду.

Наконец, два месяца назад, всего через несколько дней после того, как было достигнуто мировое соглашение между офисом генерального прокурора и комбинатом, ранним утром 11 августа в офисе компании вспыхнул впечатляющий пожар.

Когда пожарные прибыли, чтобы бороться с пламенем , они обнаружили, что электричество на пути к этому месту было отключено, и пожарные гидранты тоже отключены и не имеют воды, чтобы потушить пламя.

В конечном итоге, как показывают записи и интервью, пожарным пришлось проложить пожарные шланги на 1500 футов, чтобы добраться до рабочих гидрантов на главной дороге. Офис начальника пожарной охраны штата Огайо подозревает поджог как причину, но не сообщает ни о каких подозреваемых.

"Все это очень плохо", председатель правления Champion Township, где расположена часть завода.

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил Post-Gazette, что светлый внедорожник был замечен на территории за 28 минут незадолго до пожара, а затем умчался.

Из-за неуплаченных налогов на собственность - 767 543 доллара, включая оценки и штрафы - казначей округа Трамбалл наложил арест на собственность и в прошлом месяце подал иск о выкупе.

Дуг Эмерин, председатель попечительского совета Champion Township, где расположена часть завода, сказал, что землю необходимо очистить. "На данный момент это наша единственная надежда", - сказал он. "Грустно проезжать мимо этого завода и смотреть на него. Пренебрежение безопасностью и здоровьем. Все это разочаровывает".

Он сказал, что снижение тарифов на электроэнергию на предприятии произошло потому, что комбинат дал "проблеск надежды" на восстановление рабочих мест. "У вас есть сфера, которая зависит от рабочих мест, и каждый был готов бросить на них все". А теперь "мы застряли в полной заднице".