Выясняются подробности скандального дела Пандоры об офшорах, в котором замешаны Зеленский и его окружение.

Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей обнаружило, что крупнейшая юридическая фирма США Baker McKenzie помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании.

О чикагской Baker McKenzie, на которую работают несколько тысяч юристов в десятках стран мира, вообще выяснилось немало интересного. Знаменитую фирму винят в уклонении от уплаты налогов и работе в интересах магнатов, производителей оружия и авторитарных режимов.

"Расследование "досье Пандоры" показало, как Baker MacKenzie, крупнейшая юридическая фирма в США, помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики", - говорится в документах.

С помощью, в том числе "Бейкер и Макензи", как утверждается в "досье Пандоры", Коломойский мог отмыть миллиарды долларов через подставные компании, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США.

В самой Baker McKenzie ограничились скупым комментарием о том, что "стремятся дать своим клиентам лучшие консультации и следят за тем, чтобы они придерживались как закона, так и передовой юридической практики". В фирме ссылаются на конфиденциальность данных клиентов и юридические привилегии. Вместе с тем, в компании подчеркнули, что якобы проводят строгую проверку биографии всех своих потенциальных клиентов.

Ранее, напомним, выяснилось, как от связанных с Коломойским структур, в том числе из Приватбанка, могли переводить десятки миллионов долларов в офшорные фирмы Зеленского, в том числе .

Узнавали, что еще выяснили международные журналисты о роли известной юридической фирмы США в мировом скандале с офшорами.

Facebook с Apple тоже убегали от налогов

Как уверяют авторы расследования, миллиардеры, транснациональные корпорации и политические деятели часто обращаются в "Бейкер и Макензи", чтобы спрятать богатство или избежать налогов.

Часть сотрудников фирмы занимали должности в государственных учреждениях, включая департаменты юстиции, налоговые службы, Еврокомиссию и офисы глав государств. Доход "Бейкер и Макензи" исчисляется миллиардами долларов.

Как выяснил консорциум журналистов-расследователей, "Бейкер и Макензи" играл роль в более чем 440 офшорных компаниях, зарегистрированных в налоговых гаванях. Как правило, фирма связывала клиентов с поставщиками офшорных услуг.

Она консультировала десятки корпоративных гигантов по налоговым или офшорным маневрам. Фирма также лоббирует их интересы в Вашингтоне и других столицах, защищая в случае противодействия властей.



Утечка документов показывает, что эта солидная юридическая фирма помогла организовать подставные компании на Кипре для пищевого и табачного гиганта RJR Nabisco. А компанию Nike она сопровождала во время создания налогового убежища в Голландии. Также юристы компании помогли Facebook перевести миллиарды долларов прибыли в Ирландию, где налоги низкие. Производитель айфонов Apple тоже искал через Baker McKenzie налоговую гавань, чтобы спрятать прибыль в офшорах.

Коломойский и Ху

Коломойского в расследовании консорциума относят к "лицам с репутационными рисками" - в компании Ду Шуанхуа, китайского сталелитейного магната, который признался во взятке в $9 млрд чиновнику горнодобывающей промышленности, и наследников покойного Ху Тек Пуата, самого богатого человека Сингапура, обвинённого в банкротстве крупного банка.

"Украинский олигарх Игорь Коломойский, по мнению американских властей, использовал цепочку подставных компаний в схеме по отмыванию $5,5 млрд", - говорится в расследовании.

Коломойский и другие фигуранты не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.

Среди известных клиентов компании также называют советника премьер-министра Малайзии Джо Лоу, который через вереницу подставных компаний, трастов и банковских счетов вывел $4,5 млрд из государственного фонда развития экономики, и в итоге совершил одно из крупнейших финансовых преступлений в мире.

Лоу, который успел сдружиться со многими американскими звездами вроде Пэрис Хилтон и Леонардо Ди Каприо, скрывается уже пять лет.

Среди клиентов фирмы был Джо Лоу (справа), советник премьера Малайзии. Лоу винят в махинациях на миллиарды баксов

Одним из клиентов Бейкер и Макензи был скрытный миллиардер Стэнли Хо, известный как король азартных игр Азии. Хо, умерший год назад в возрасте 98 лет, помог превратить Макао, секретную налоговую гавань Китая, в крупный центр азартных игр. А Макензи помогла Хо воспользоваться льготным режимом налогообложения Гонконга для обогащения.

Клиент из Бункера миллиардеров

Стали известны любопытные эпизоды об отдельных сотрудниках "Бейкер и Макензи".

Один из ведущих юристов компании, глава североамериканской группы по управлению капиталом Саймон Бек Бек вел, например, дела Таис Невес Бирманн, бывшей жены Даниэля Бирманна - финансиста, банкира и акционера одной из крупнейших в Латинской Америке компаний по производству боеприпасов.

В свое время власти Бразилии оштрафовали Бирманна на $90 млн. за подлог при реструктуризации компании-производителя электроники. На тот момент это был самый крупный штраф, когда-либо наложенный бразильскими регуляторами рынка ценных бумаг. Бирманн объявил о банкротстве и якобы скрыл активы, передав их членам семьи, в том числе жене Невес Бирманн, в частности, на нее был записан дом с пятью спальнями на Майами-Бич почти за $2 млн.

Десять лет спустя, когда банкротство еще продолжалось, бразильские власти конфисковали яхту стоимостью $20 млн., которой, по их словам, тайно владел Бирманн через подставную компанию, зарегистрированную на острове Мэн.

Также Бек работал на миллиардера колумбийского происхождения Хайме Гилински Бакала, обвиняемого в отмывании денег.

По данным Forbes, 63-летний Гилински превратил небольшое унаследованное состояние в глобальную империю банков и недвижимости стоимостью $3,7 млрд. Часть его активов хранилась в более чем трех десятках компаний в офшорах.



В частности, Гилински использовал компании на Британских Виргинских островах, которыми управлял Бейкер и Макензи, чтобы держать в собственности лондонский особняк за $38 млн. А на частном острове в Майами, известном как Бункер миллиардеров, у него было еще четыре особняка за десятки миллионов долларов, по соседству с поместьем Иванки Трамп, дочки экс-президента США.

Юрфирма все отрицает

В Baker McKenzie отметают все обвинения. Пресс-секретарь МакГиннесс сказал, что фирма проводит строгую юридическую экспертизу и глобальную проверку всех потенциальных клиентов. Он сказал, что Бейкер и Макензи "глубоко не согласна" с любым утверждением о том, что у нее много рискованных с репутационной точки зрения или сомнительных клиентов.

"В некоторых случаях мы обнаруживаем, что клиенты впоследствии ведут деятельность, которая не соответствует нашей предварительной проверке, или выясняются новые факты или события, которые заставляют нас прекратить их представлять", - сказал он.

В то же время компания не ответила на многочисленные вопросы о своей роли в офшорной экономике и о том, почему ее название так часто встречается в записях поставщиков офшорных услуг. МакГиннесс сказал, что Бейкер и Макензи обычно передает клиентов и юридические вопросы другим юридическим фирмам и поставщикам услуг в юрисдикциях, где у нее нет офиса.