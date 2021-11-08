Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко передал свои телеканалы "Прямой" и "5 канал" в собственность нового медиахолдинга - "Свободные медиа".

О этом в своем Телеграм-канале сообщает телеканал "Прямой".

"Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под долю всего трудового коллектива медиа. Таким образом, трудовой коллектив является самым крупным акционером", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на сайте телеканала "Прямого" появилось совместное заявление "Прямого" и "5" о создании "Свободных медиа". Акциями этого холдинга владеют, как говорится в заявлении, "медийщики, общественные деятели, оппозиционные депутаты из числа журналистов". Сделано это из-за вступления в силу "антиконституционного закона про олигархов".

Объединение двух каналов Порошенко из-за вступления в силу "антиконституционного закона про олигархов". прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Правда, непонятно - а зачем это сделано? Так как из под действия закона Петра Порошенко это все равно не выведет, потому что в законе есть пункт о "значительном влиянии на медиа". И хотя Порошенко заявил, что уже подписано соглашение о невмешательстве владельцев в работу "Свободных медиа", в СНБО наверняка на эту бумагу никакого внимания не обратят и введут Порошенко в реестр олигархов с песнями и плясками", - говорится в телеграм-канале.

Напомним, 18 февраля экс-президент Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко стал собственником телеканала "Прямой".

Как выяснилось, Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у бывшего народного депутата Владимира Макеенко. По словам Порошенко, была информация, что телеканал собираются закрыть, что против "Прямого" СНБО может рекомендовать ввести санкции.