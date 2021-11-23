"Приватбанк" опубликовал во всеукраинских газетах "Голос Украины", "День", "Факты и комментарии" уведомление об иске на 5,5 млрд долларов к бывшему акционеру финучреждения Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Уведомления в газетах "Приватбанк" опубликовал во исполнение приказа кипрского суда от 15 июня 2021 года. Согласно кипрскому законодательству, публикация является доказательством вручения Игорю Коломойскому иска, инициированного банком на Кипре 18 декабря 2019 года.

"Предметом кипрского иска является возмещение убытков в размере 5,5 млрд долларов в связи с двумя категориями незаконных финансовых операций, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания денег, и которые были реализованы под руководством Игоря Коломойского и Геннадий Боголюбова при содействии других ответчиков", - говорится в сообщении.

Ответчиками по иску являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов , а также бывшее должностное лицо "Приватбанка" Тимур Новиков и две кипрские компании – PrimeCap Cyprus Limited и Duxton Holdings Limited, которые, как заявляет "Приватбанк", принадлежат или подконтрольны Коломойскому и Боголюбову.

Напомним, в августе "Приватбанк" вручил Коломойскому и Боголюбову израильский иск на 600 млн долларов через газету "Голос Украины".

Также мы писали, что по иску "Приватбанка" американский суд запретил Коломойскому продавать активы в США.