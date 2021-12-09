Бенефициарный владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский купил еще один телеканал. Он получил контроль над цифровой лицензией на информационное вещание, которая раньше была в распоряжении телеканала М2.

Об этом сообщает "Детектор медиа" по результатам заседания Нацсовета по телевидению и радиовещанию, которое прошло 8 декабря.

"Раньше эта цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин" - юридическому лицу телеканалов М1 и М2, входящему в медиагруппу StаrLightMedia. В 2021 году компания "Телеодин" создала дочернюю компанию "Дидживан" и перевела на нее цифровую лицензию", - сообщает издание.

Право собственности на ООО "Дидживан" 1 декабря переоформлено на ООО "Солюшинс".

До 2019 года ООО "Солюшинс" принадлежало генеральному директору "1+1" Александру Ткаченко. После этого компанию переоформили на совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича.

1 декабря компания была переоформлена из Миндича на руководителя платформы Viasat Светлану Мищенко.

Соответственно, цифровая лицензия М2 перешла в канал группы "1+1", утверждает "Детектор Медиа".

Новость комментирует телеграм-канал "Политика страны":

"Ещё один кирпичик в создаваемую Зеленским под выборы медиа-империю. Как и предполагала "Страна", туда уходит телеканал М2 (ранее входил в холдинг Виктора Пинчука), который как раз недавно сменил концепцию вещания с музыкальной на информационную. То есть, будет создаваться новостной канал. При этом канал меняет собственника. Новым владельцем становится группа 1+1 Игоря Коломойского. А логотип компании меняется на УНИАН ТВ (УНИАН - информагенство, которое также входит в холдинг Коломойского)", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета канала 1+1. По одной из версий выход Коломойского из набсовета связан с принятием закона об олигархах. По другой версии - с санкциями против него США.

Также сообщали, что активы крупнейшей украинской нефтяной компании до конца года хотят разделить между "Нафтогазом" и Коломойским.