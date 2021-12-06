В эфире телеканала 1+1 мольфарка Мария Цвылинив предсказала досрочный уход президента Владимира Зеленского со своего поста.

"Свою каденцию он не закончит. Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять, что он обещал. Жаль его, но на него есть зло других людей", - сказала мольфарка после гадания на воске.

По ее словам, команда Зеленского проиграет выборы и придет женщина "из старых".

На уточняющий вопрос, намекает ли она на Тимошенко, Мария Цвылинив не стала отвечать прямо, сославшись на то, что подобной информации у воска нет.

"Самое интересное, что пророчество о досрочном уходе Зеленского вышло на телеканале 1+1 Игоря Коломойского. Неужели Игорь Валерьевич таким образом решил намекнуть Зе, что ему уже пора? Говорить прямо в глаза такое, может быть боязно, поэтому и оформил пожелание в виде "предсказания мольфарки"?", - задается вопросом телеграмм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала о том, что Креминю поступила жалоба на употребление Зеленским русского языка во время пресс-марафона.

Также мы сообщали, что в Офисе президента рассказали, как Зеленский "предотвратил" госпереворот.