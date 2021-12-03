Уполномоченному по защите государственного языка пожаловались на употребление Владимиром Зеленским русского языка во время недавнего пресс-марафона. Пока Тарасу Креминю поступила одна такая жалоба на президента.

Об этом говорится в ответе языкового омбудсмена на запрос издания APnews.

В офисе Креминя уточнили, что ко 2 декабря по поводу состоявшегося 26 ноября пресс-марафона президента поступило одно обращение. В нем говорится о вероятном факте нарушения Зеленским норм языкового законодательства: президент неоднократно при общении с журналистами переходил на русский.

Однако пока у Креминя не смогли точно сказать, было ли со стороны президента нарушение. У омбудсмена заявили, что этот вопрос проверяется.

"Вопрос наличия или отсутствия нарушений норм языкового закона президентом, а также принятие соответствующих мер реагирования сейчас прорабатывается уполномоченным по защите государственного языка", - сказано в ответе.

На уточняющий вопрос о том, какое наказание грозит Зеленскому в случае выявления нарушений (штраф или предупреждение), журналистам не ответили.

Между тем сейчас статья, предусматривающая штрафы за нарушение языкового закона физлицами, еще не работает. Однако субъекты хозяйствования уже могут быть оштрафована. А с июля 2022 года штрафы для госслужащих за нарушение норм закона будут составлять от 3400 до 6800 гривен.

К слову, после пресс-марафона писательница Лариса Ницой заявила, что будет жаловаться на самого языкового омбудсмена по поводу общения Зеленского с журналистами, во время которого неоднократно звучал ненавистный ей русский язык.

Ранее "Страна" сообщала об инициативе Креминя по дерусификации названий украинских городов.

Также мы писали, что как минимум в одном городе - Первомайске - горсовет отказался от идеи Креминя переименовать город из-за "русскоязычного" названия.