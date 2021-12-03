Креминь еще не разобрался, нарушил Зеленский закон или нет. Фото: facebook.com/govuamova

Уполномоченному по защите государственного языка пожаловались на употребление Владимиром Зеленским русского языка во время недавнего пресс-марафона. Пока Тарасу Креминю поступила одна такая жалоба на президента.

Об этом говорится в ответе языкового омбудсмена на запрос издания APnews.

В офисе Креминя уточнили, что ко 2 декабря по поводу состоявшегося 26 ноября пресс-марафона президента поступило одно обращение. В нем говорится о вероятном факте нарушения Зеленским норм языкового законодательства: президент неоднократно при общении с журналистами переходил на русский.

Однако пока у Креминя не смогли точно сказать, было ли со стороны президента нарушение. У омбудсмена заявили, что этот вопрос проверяется.

"Вопрос наличия или отсутствия нарушений норм языкового закона президентом, а также принятие соответствующих мер реагирования сейчас прорабатывается уполномоченным по защите государственного языка", - сказано в ответе.

На уточняющий вопрос о том, какое наказание грозит Зеленскому в случае выявления нарушений (штраф или предупреждение), журналистам не ответили.

Ответ секретариата шпрехенфюрера на запрос APnews

Между тем сейчас статья, предусматривающая штрафы за нарушение языкового закона физлицами, еще не работает. Однако субъекты хозяйствования уже могут быть оштрафована. А с июля 2022 года штрафы для госслужащих за нарушение норм закона будут составлять от 3400 до 6800 гривен.

К слову, после пресс-марафона писательница Лариса Ницой заявила, что будет жаловаться на самого языкового омбудсмена по поводу общения Зеленского с журналистами, во время которого неоднократно  звучал ненавистный ей русский язык.

Ранее "Страна" сообщала об инициативе Креминя по дерусификации названий украинских городов.

Также мы писали, что как минимум в одном городе - Первомайске - горсовет отказался от идеи Креминя переименовать город из-за "русскоязычного" названия.

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