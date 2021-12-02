С июля текущего года в силу вступили новые нормы закона об украинизации, согласно которым все претенденты на государственные должности обязаны сдавать экзамен по украинскому языку (если он не указан как отдельный предмет в школьном аттестате).

Почти за полгода на экзамен по определению уровня владения украинским языком по всей Украине зарегистрировалось свыше 90 тысяч человек, из которых почти 49 тысяч - чиновники.

Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

"В автоматизированной испытательной системе exam.mova.gov.ua, обеспечивающей сдачу экзамена для выполнения служебных обязанностей и для приобретения гражданства, с 16 июля 2021 года зарегистрировались на экзамен 90 399 человек. Экзамен на определение уровня владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей сдали 48 759 человек", - говорится в сообщении.

По состоянию на 25 ноября, Нацкомиссия выдала почти 60 тысяч (59 909) государственных сертификатов об уровне владения государственным языком (от А1 - начальный уровень первой ступени, до С2 - уровень свободного владения второй ступени). В эту цифру входят и чиновники, и те, кто сдавал экзамен по украинскому языку для получения гражданства.

В то же время вообще не получили сертификат меньше 1% от тех, кто сдавал экзамен, а не получили уровень С1 или С2 примерно 10%. Также сейчас более 3 тысяч работ (3573) находятся на проверке.

Кроме этого, в связи с введением "красной" зоны карантина, претенденты на госдолжности перед экзаменом обязаны предоставлять инструкторам Нацкомиссии документ, удостоверяющий личность, и ПЦР-тест или сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины.



В случае, если претендент не сможет предоставить такое подтверждение, его не допускают к экзамену. Впрочем, он имеет право оставить в заявке комментарий с просьбой отменить заявление на экзамен, чтобы повторно зарегистрироваться на экзамен, не дожидаясь определенных законодательством 4 месяцев паузы.

Напомним, "Страна" рассказывала о неполадках, которые помешали сдать первую экзаменационную сессию. В Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявили, что во время экзамена произошел технический сбой.

Также мы писали, украинские чиновники, которым не удалось с первого раза сдать обязательный тест на знание государственного языка, могут пересдать его в течение 4 месяцев.