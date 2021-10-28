С 2022 года больницы обязаны обеспечить перевод на украинский язык жестов.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко на заседании Совета безбарьерности.

"По инициативе Минздрава с 1 января 2022 года Кабинетом министров установлено требование к больницам, желающим заключить договор с НСЗУ, относительно подтверждения возможностей перевода на украинский язык жестов. Это реальное требование, и оно имеет свой результат. Например, в Харькове сейчас обеспечены средствами коммуникации слабослышащих людей 87 учреждений здравоохранения города", - сказал Виктор Ляшко.

По словам министра, 3 045 учреждений здравоохранения, которые законтрактованы НСЗУ, подали заключения о доступности зданий и помещений для людей с инвалидностью, обустроенных пандусах, специальных лифтах, подъемниках и других приспособлений.

Также министр добавил, что в Минздраве продолжается работа над развитием системы Централь 103, будет предусмотрена возможность вызова неотложной помощи неголосовым способом. Кроме этого, по его словам, начата работа по внедрению через приложение "Дия" возможности вызова неотложной помощи.

Ранее "Страна" сообщала, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обеспокоился тем, что ученики, пользующиеся жестовым языком, плохо владеют украинской речью. Он заявил о необходимости срочно это исправить и перевести все обучение глухих с русского на украинский.

Также мы писали, что люди с нарушением слуха или глухие люди могут общаться с помощью жестового языка - это полноценный язык со своими правилами, которые различаются в каждой стране. Более 223 тысяч украинцев общаются жестовой речью, и она - третья по распространенности в стране.