В течение последней недели сентября отмечается Международная неделя людей с нарушением слуха. В связи с этим Центр общественного здоровья Украины рассказал о культуре и жестовом языке сообщества людей с нарушением слуха.

Об этом сообщает официальный аккаунт в Facebook украинского Центра общественного здоровья.

Люди с нарушением слуха или глухие люди могут общаться с помощью жестового языка - это полноценный язык со своими правилами, которые различаются в каждой стране. Более 223 тысяч украинцев общаются жестовой речью, и она - третья по распространенности в стране.

Важно осознавать, что уровень слуха, так же как и уровень зрения, например, у всех разный. И потерять слух или заметить его снижение можно в любом возрасте.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что в мире около 466 млн человек потеряли слух, среди них 34 млн - дети.

По прогнозам ВОЗ, к 2050 году более 900 млн людей будут иметь пониженный слух. Более того, 60% случаев потери слуха у детей вызвано причинами, которые можно предупредить.

Если среди врожденных причин потери слуха выделяют генетические факторы или некоторые осложнения во время беременности и родов, то перечень приобретенных причин снижения слуха значительно более разнообразен. Среди таких могут быть:

инфекционные заболевания (в частности менингит, корь, эпидемический паротит)

воспаление среднего уха;

прием определенных медицинских препаратов, среди перечня побочных реакций которых является снижение слуха;

травмы головы или уха, блокировки наружного слухового прохода (в частности ушной серой);

чрезмерный шум, частое и интенсивное использование аудиоустройств на высокой громкости и тому подобное.

Как защитить свой слух от снижения?

В наушниках включать громкость максимум 60% и слушать музыку не дольше, чем час. Это еще называют правилом 60 на 60. Следует отказаться от наушников-капелек в пользу накладных.

Избегать мест, где раздаются громкие звуки: концерты, строительства и т. Давать ушам возможность отдохнуть, если вынуждены долго находиться возле источника звука. Попробовать ушные затычки.

Консультироваться с семейным врачом по заболеваниям ЛОР-органов (ухо, горло, нос) и принимать лекарства, которые могут влиять на уровень слуха, только по назначению врача.

Вакцинироваться согласно Национальному календарю профилактических прививок, чтобы защититься от перечня инфекционных заболеваний.

Наблюдать за своим состоянием и состоянием своих близких. Если есть изменения в уровне слуха, чаще переспрашиваете собеседника либо не разбираете все его слова, непременно записывайтесь на прием к врачу.

Регулярно проверять слух. Это позволит вовремя заметить снижение слуха и среагировать.

Если врач отметил снижение слуха и вы понимаете, что вашего уровня слуха вам не хватает для комфортного общения, ЦОЗ рекомендует посоветоваться с врачом относительно слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов.

Ранее мы писали о пяти способах, которые помогут защитить слух. В МОЗ напомнили, что слух стоит проверять регулярно - каждый год или когда вы заметили резкое снижение слуха.

Кроме этого, Центр общественного здоровья Украины объяснил, как правильно контролировать артериальное давление, а также предотвратить проблемы с АД.