Уполномоченным по защите государственного языка Тарас Креминь объявил всех своих оппонентов, которые недовольны тотальной украинизацией, врагами Украины.

Об этом он сообщил в интервью "Сегодня".

На вопрос о том, что делать с оппонентами языкового омбудсмена, которые говорят о принудительной украинизации, Кремень ответил, что оппонентов у него нет, есть лишь "враги Украины".

"У меня нет оппонентов, а есть откровенные враги Украины. У нас до сих пор есть такие, кто ходит возлагать цветы к памятникам тиранам и убийцам украинского народа. Но это не значит, что Украина должна остановиться и ждать, пока они вернутся в колонну сподвижников и настоящих строителей нашего государства", - сказал Креминь.

Кроме того, ранее "Страна" писала о том, что языковой омбудсмен призвал из-за русского языка закрыть решением СНБО крупнейшие украинские каналы.

Также, Креминь требует от местных властям привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием и требованиями языкового закона. А именно - ему не нравится "русскоязычный характер" названия некоторых городов.