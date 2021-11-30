Депутаты Первомайского городского совета заявили о нецелесообразности идеи мовного омбудсмена Тараса Креминя о переименовании города.

Документ об этом в своем Telegram-канале опубликовал телеведущий Макс Назаров.

Депутаты рассмотрели обращение мовного омбудсмена "О приведении названия города Первомайск в соответствие с правописанием и стандартами украинского языка".

Они обратили внимание на то, что украинские словари не запрещают существование и употребление в украинском языке слов "первый" и "май".

Также в письме указано, что существительное "май" в европейских языках - это название месяца (таким образом, русское слово "май" заимствовано из этих языков). Кроме того, "май" в толковых словарях может употребляться в значении названия месяца, добавили в письме.

В связи в этими аргументами депутаты заявили о нецелесообразном переименовании города.

Напомним, в начале ноября Тарас Креминь заявил, что нужно перевести на украинский язык названия городов, которые исторически носили "русскоязычные" названия. И он уже начал рассылать чиновникам соответствующие предложения. В связи с этим он призвал принять "меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона". По словам Креминя, имена собственные, присвоенные городам, например, при советской власти, нужно тотально перевести на украинский язык. В случае с Первомайском, по его логике, город должны были переименовать в "Першотравневськ" или вернуть ему старое название "Богополь".

Ранее корреспондент "Страны" Антонина Белоглазова спросила местных жителей "Южного", которое также хочет переименовать Креминь, как они относятся к тому, что их город могут переименовать в Пивденне.