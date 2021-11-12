После декоммунизации в Украине может начаться дерусификация названий городов. По крайней мере, о таком желании заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Например, он предлагает переименовать топонимы, названия которых носят русскоязычный характер: Южное в "Пивденне", Северодонецк в "Пивничнодонецьк". Соответствующие предложения Креминь уже начал рассылать чиновникам.

Южное - это город, который был построен при СССР, в 1978 году. Сначала он числился поселком в составе Одессы. А потом получил статус отдельного города. То есть Южное - это его историческое название.

Корреспондент "Страны" Антонина Белоглазова приехала в Южное, чтобы спросить у местных жителей, как они относятся к тому, что их город могут переименовать в Пивденне.

"Давайте Измаил переименуем, ведь это по-турецки"

Абсолютное большинство опрошенных заявили, что они против переименования города.

"Отрицательно отношусь к этому. Есть Южный, значит пусть называется Южный. Имена собственные не меняются... Он много чего предлагает, но что ж поделаешь, у него работа такая переименовывать. А кто за это всё будет платить? Это нужно на картах менять название, на документах".

"Это плохая идея. Люди это не примут... Вряд ли будет большой митинг, но будет протест однозначно. Люди уже плохо относятся к этой идее в соцсетях, я сам смотрю, мониторю и не воспринимаю Южный, как что-то другое - Пивденний или еще что-то. Давайте тогда Измаил переименовывать, потому что по-турецки... Не в этом патриотизм, а в здоровых и счастливых детях".

"Брать и менять то, что уже устоялось и то, что всем нравится, я считаю неправильным. Я почитал по соцсетям, людям точно также - не нравится".

"Это подлая и мерзкая власть"

"А кто хорошо относится? Ну, он был Южный, значит Южный. Так и Свердлово переименовали в Иваново. Что такое Иваново? Никто не знает, что за Иваново. Коминтерново переименовали в Лиманское. Затеяли чушь, совсем с ума тронулись. Как уже реагировать? Уже столько реагировали, что уже никто не хочет ничего реагировать. Уже люди так устали и так всё надоело. Это подлая и мерзкая власть. Никто ничего не хочет".

"Крайне негативно, потому что есть куда тратить средства из казны. Но у нас в стране, к сожалению, правят люди далеко не с державными мыслями. Живем в таких реалиях".

"Мне нравится "місто Южне" по-украински. Не хочу "Пивденне". И не звучит, и мы уже привыкли".

"Категорически против. А зачем? Мы привыкли. Город Южный, мы живем на юге, и наш город радует нас своим красивым названием... Зачем "Пивденне"? Это кому мы подплясываем? Тому, кому скучно жить? Кто с миллиардами? Нас простых это всё устраивает".

"- Отрицательно. Мы привыкли к Южному и знают нас все - Южный. По всей Украине.

- Я не признаю и пусть меня хоть расстреляют - я разговариваю на русском языке всю жизнь. И я - украинка и выросла здесь. Мне все равно, еврей, грузин, хоть и немой человек. Какая разница? Никакой".

"Это мы тогда будем пивденяне?"

"Отрицательно, потому что звучит грубо и некрасиво, а "Южный" - ласково и нежно, как наше яркое солнце, которое светит по сегодняшний день. Осень уже глубокая, а у нас тело и сказочно, даже розы цветут. Лучше бы подумали о пенсионерах, о больных людях и детях. И тратили бы деньги бюджетные на то, что нужнее.

Неужели мы от этого лучше жить будем, что будет постоянно переименовывать, то Пивденный, то Южный? Я закончила украинскую школу, но нужно думать, куда тратить бюджетные деньги. Сейчас будет путанина с документами. Кому это надо?"

"Как его назвали при СССР - пусть будет. Насколько я знаю мнение, то, что я работаю на заводе, отрицательно. Как он был Южный, пускай и останется".

"Я не вижу причины, зачем переименовывать. Половина тут говорит на русском языке. Если им нечего делать - пусть переименовывают".

"Отрицательно. Это мы тогда будем пивденяне?"

"Пусть Креминь переименует свою фамилию"

"Отрицательно. Пусть Тарас Кремень сам переименует свою фамилию. А то, что есть - пусть уже будет. Пусть лучше газ закупят, а не переименовывают города".

"Они щирые украинцы, но ничего для Украины не делают. Умного ничего придумать не могу. Вот украинизация. А что это даст? Что будут люди другие? По-другому будут относиться друг к другу? Или у нас что-то появится? Цены упадут на всё? Умного ничего не могут придумать, а придумать хочется. Переименовать город, переименовать улицу. От этого же ничего не меняется".

"У нас живет здесь практически весь Советский Союз, все национальности. Все они говорили по-русски между собой и сейчас говорят. Назвали так город, зачем переименовывать? Это что в честь какого-то магната или политика? Нет".

"Против. Если бы переименовывали, чтобы изменился смысл, а то просто - перевод".

"Я думаю Южный ему больше подходит. История Южного все равно есть, поэтому как бы его ни назвали, все равно его будут считать Южным".

"Очень плохо, потому что не переводятся имена городов. Пускай себя переименовывают, а потом нас. Это ненормально. Незнание языков, незнание всех правил - только дебилы так делают. Я считаю, что у нас правительство дебилов и, как они туда попали, я не знаю".

"Отрицательно. Если будут подписные листы - я поставлю свою подпись, а так ходить куда-то, я считаю, что протесты не помогут... Если будет переименовывать центральная власть - не будут спрашивать, если местная -может и спросят. Смотря какой момент будет, может перед выборами".

"Пивденний будет звучать лучше"

Лишь несколько опрошенных не против переименование города в Пивденый.

"Вы знаете, мы живем на Украине и мне как-то без разницы, Южный он или Пивденный. Можно было бы и Пивденный, просто все привыкли уже, что город Южный. А если будет Пивденный, то будет, как говорят, немножко напряг. Мне привычно и Пивденный, и Южный. Никакой проблемы не вижу".

"Только хорошо, потому что я украинец. "Южный" в Украине нет такого слова, а "Пивденне" - це "Пивденне".

"Конечно, нормальное явление, мы же на Украине находимся. Я думаю, что право на переименование нужно спрашивать у самих граждан. Историю краю лучше знают местные. Я сказал свое мнение. Я не вижу тут ничего плохого. Город Пивденний - не то, что актуальнее, но мягче, ближе. Хотя есть проблемы актуальнее - и канализация, и качество воды".

"Люблю Украину. Считаю, что Пивденне будет звучать лучше. Фонетично лучше. Нужно стремиться к украинизации. Я за это. Я военнослужащий Украины и считаю пусть лучше на украинском языке будет".

Смотрите полное видео опроса на youtube-канале "Страны".