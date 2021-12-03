В киевском кафе "Реберная на Арсенальной" посетители заметили на стене роспись с политическим уклоном. На ней обыгрывается логотип партии "Слуга народа".

Как известно, логотип политсилы, на котором изображен Владимир Зеленский в образе Василия Петровича Голобородько с булавой на велосипеде, отсылает к сериалу "Слуга народа".

В кафе человек с булавой изображен сбитым роскошным "Мерседесом", под колесами которого виднеется смятый велосипед. А из окна авто высовывается двойник сбитого - тоже с булавой. Символический смысл изображения вполне прозрачный: сериальный образ, на который клюнули большинство избирателей Зеленского, оказался далеким от реального. Причем его очарование разрушил сам Зеленский.

Ранее "Страна" рассказывала, как прошел пресс-марафон Зеленского, на котором журналисты не раз пеняли ему за неисполнение предвыборных обещаний. На марафоне стало очевидно, что Зеленский крайне болезненно воспринимает все вопросы, которые разбивают выстраиваемый его технологами образ "простого парня из народа" а-ля Голобородько.

Мы также подробно писали об офшорах Зеленского.