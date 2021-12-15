Верховная Рада Украины рассмотрела законопроект №6306 "О совершенствовании системы медицинской помощи". После сегодняшнего заседания документ отправили на доработку его инициаторам народному депутату от "Слуги народа" Михаилу Радуцкому и нардепу из фракции "Голос" (объединение "Справедливость") Ольге Стефанишиной.

Отметим, что в этом проекте, разработанном как продолжение "медреформы" экс-главы Минздрава Ульяны Супрун, предполагалось резкое сокращение числа медицинских учреждений и введение сооплаты за медицинские услуги (то есть, по сути, платной медицины для украинцев).

Однако закон подвергся жёсткой критике и в итоге набрал только 222 голоса.

В процессе обсуждения депутаты-мажоритарщики указывали, что в случае принятия этого законопроекта на их округах число медучрежений может сократиться в 10 раз.

Напомним, в марте Радуцкий заявил, что конца года в Украине должен заработать механизм сооплаты за медицинские услуги. Он предполагает внесение пациентом доплаты, если тот хочет получить помощь не от обычного, а от хорошего врача. Внедрение в Украине страховой медицины также обсуждали и у президента.

"Страна" ранее разбиралась, как в Украине хотят вводить сооплату за медуслуги и сколько придется доплатить каждому.