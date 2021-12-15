Верховная Рада Украины назначил новых членов Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Как и предполагала "Страна", ими стали нынешний глава Нацсовета Ольга Герасимьюк, Олега Черныш и Александр Бурмагин.

Соответствующее решение нардепы приняли в ходе заседания в среду, 15 декабря.

В парламенте рейтинговым голосованием избрали троих новых членов Нацсовета по ТВ. Герасимьюк получила 262 голоса в рейтинге, а Бурмагин - 272 голоса, Черныш - 273 от общественных организаций.

Из десяти озвученных кандидатов трое вышеуказанные набрали наибольшее количество голосов, после чего парламентарии проголосовали отдельно по каждой кандидатуре.

"За" Ольгу Герасимьюк проголосовали 268 нардепов, Александра Бурмагина - 283, Олега Черныша - 273.

"Черныш и Герасимьюк считаются близкими к Коломойскому, а Бурмагин - к Александру Ткаченко и Кириллу Тимошенко.

Как говорят источники "Страны" в "Слуге народа" ещё несколько месяцев назад вместо Бурмагина в Нацсовет хотели отправить нынешнего его члена Александра Ильяшенко. Но сейчас концепция поменялась. Ильяшенко посчитали близким к Ахметову, а потому его кандидатуру зарубили и вместо него проголосовали за Бурмагина", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, накануне "Слуги народа" отобрали кандидатов в Нацсовет по телевидению и радиовещанию. По информации "Страны", монобольшинству поступила команда прокатить кандидатов от оппозиции и утвердить в Нацсовет именно Герасимьюк, Черныша и Бурмагина.

Отметим, что еще в октябре 2019 года Верховная Рада поддержала постановление об увольнении с должностей троих членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий. Речь шла о Герасимьюк, Ильяшенко и Олеге Черныше.