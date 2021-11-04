В четверг, 4 ноября, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала UkrLive, владельцем которого стал народный депутат от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Проверка была назначена из-за высказываний аналитика Александра Охрименко

"(Нацсовет назначил проверку - Ред.) из-за высказываний в эфире Александра Охрименко относительно пандемии COVID-19, которые могут угрожать или повлечь за собой серьезные риски для жизни и здоровья населения Украины и системы здравоохранения. Также регулятор будет анализировать распространенное в эфире канала заявление Виктора Медведчука, содержащее утверждение дезинформации", - сказано в сообщении.

Как пишет Нацсовет, Охрименко в эфире телеканала заявил, что в Украине нет эпидемии коронавируса и призвал отменить борьбу с пандемией. Вакцинацию же он назвал возможностью для коррупционных действий.

Проверку проведут в период с 19 ноября по 3 декабря. Компания должна предоставить Национальному совету необходимые документы и материалы до 24 ноября.

На телеканале ответили на это решение. Там считают, что это новый шаг в борьбе со свободой слова.

"Это незаконное решение является первым шагом к началу процесса закрытия телеканала, который является неподконтрольным представителям власти. На этот раз власти решили действовать не с помощью незаконных решений СНБО, а пойти другим путем – закрыть за якобы нарушения в вещании.

Мы утверждаем, что Нацсовет забыл о законах и нормах права и фактически ввел запрет на оппозиционную деятельность в Украине, критику власти, освещение правды о коррупции и другие темы, которые в первую очередь интересуют граждан Украины. Ведь повод для внеплановой проверки является надуманным и связан с критикой власти и ее решений оппозиционным политиком. Таким образом, власть дает сигнал всем СМИ, кого можно показывать, а кого - нельзя. Мы считаем такие действия диктатурой, давлением на свободу слова и крахом демократических процессов в Украине. Однако у властей не получится закрыть рот журналистам", - сообщили журналисты.

Напомним, Нацсовет решил ввести мониторинг украинских телеканалов на предмет дезинформации о кронавирусе.

Также сообщалось, что Нацсовет подал иск в ОАСК с требованием закрыть вещание телеканала "НАШ".