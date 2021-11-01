Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", глава комитета по свободе слова Рады Нестор Шуфрич приобрел лицензию на спутниковое вещание и теперь является собственником телеканала UkrLive, на частоте которого организована трансляция канала "Перший Незалежный", который в феврале отключили от эфира по распоряжению СБУ.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба нардепа.

По его словам, к нему обращался коллектив телеканала с просьбой защитить журналистов от незаконных действий силовых структур, прекративших вещание канала без суда и оснований, а только по письму заместителя председателя СБУ. После обращения Шуфрич стал совладельцем телеканала "Перший Незалежный" и пообещал, что вернет украинцам доступ к информации, а журналистам – свободу слова.

"Я исполнил свое обещание: приобрел лицензию на спутниковое вещание, в результате чего теперь являюсь собственником телеканала UkrLive, на частоте которого силами коллектива журналистов организована трансляция незаконно закрытого "Першого Незалежного", - сказано в посте.

Шуфрич добавил, что подписал редакционное соглашение с коллективом канала, где зафиксировано невмешательство собственников канала в его редакционную политику.

"От коллектива журналистов я прошу только одного: не бойтесь говорить правду, нравится она кому-то или нет. Наш канал будет открыт для всех точек зрения и всех политических сил, которые есть в стране. С таким подходом телеканал UkrLive в ближайшее время станет лидером информационного вещания. Сегодня наша страна как никогда нуждается в объективной и честной журналистике!" – резюмировал Шуфрич.

Напомним, "Перший незалежний", созданный в конце февраля журналистами трех закрытых оппозиционных телеканалов, был отключен от вещания на спутнике и кабельных сетей в первый же день вещания.

Несмотря на это канал продолжил работать в интернете. А в конце сентября его журналисты попросили Шуфрича защитить канал от нападок власти.