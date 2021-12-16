Саммит без партнерства: почему Зеленский грустил в Брюсселе?

Владимир Зеленский вчера познакомился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и в очередной раз встретился с президентом Франции. Все это проходило в рамках саммита Восточного партнерства, но о том, насколько был "важен" сам саммит, можно судить хотя бы по тому, что украинский президент ничего о нем не сказал и его о нем никто не спрашивал.

Собственно, присутствие Шольца и Макрона на саммите ясно дало понять, что "Восточное партнерство" Евросоюза с Украиной превратилось в формальность, будучи замененным двусторонними отношениями Киева с Берлином и Парижем. Но и в этих отношениях, судя по всему, оптимизма у украинской власти немного.

По крайней мере, Зеленский вчера был пессимистичен. Он вспомнил 2014 год, когда европейские страны вводили санкции против России, не считаясь с экономическими потерями и экономическими интересами, – но только для того, чтобы намекнуть, что сегодня эти же страны на первое место ставят именно свои экономические интересы.

И имел он в виду, прежде всего, Германию. Украинский президент рассказал, что предложил Шольцу использовать в качестве рычага давления на Россию "Северный поток - 2", но не сказал, что на это ответил немецкий канцлер. При этом официальные немецкие источники до конца вчерашнего дня вообще не сообщили о том, что Шольц встречался с Зеленским. Что тоже весьма показательно.

Показательным оказалось и то, что по итогом переговоров украинский президент очень коротко упомянул про переговоры по Донбассу.

Хотя, очевидно, что на его переговорах с Шольцем и Макроном это была тема номер один. Но, видимо, то, что сказали Зеленскому западные лидеры, содержало такие смыслы, которые Банковая решила не упоминать.

Единственный намек содержался во фразе "обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года". Но и тут в релизе пресс-службы президента упомянули только о режиме прекращения огня и обмене пленными, хотя главное в тех решениях – это имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Но об этом Зеленскому вспоминать не хочется.

Телеконтроль Коломойского: Нацсовет отдали "Плюсам"

Вчерашний день Верховная Рада отработала вхолостую – если рассматривать его с точки зрения интересов страны. Но с точки зрения интересов власти все, безусловно, выглядит иначе, поскольку парламент назначил трех новых членов Нацсовета по телевидению. И все трое оказались людьми, представляющими власть. Если точнее, отдельных людей, имеющих влияние во власти.

Собственно, вчерашнее голосование за новый состав Нацсовета продемонстрировало, дистанцировался ли Зеленский на самом деле от Коломойского или нет. Когда два из трех новых членов являются людьми собственника "1+1", а третий – креатурой бывшего менеджера того же телеканала, ставшего министром, – в этой ситуации не приходится говорить о том, что во взаимоотношениях президента и олигарха что-то изменилось по сравнению с 2019 годом.

И это, безусловно, является ахиллесовой пятой нынешней власти в ее отношениях с Соединенными Штатами. Очевидно, что американцы не закрыли для себя тему Коломойского и, учитывая последовательность Госдепартамента, не закроют, но так же очевидно, что Зеленский готов пойти на любые уступки, лишь бы не сдать собственника "Плюсов". Так что сдача страны будет продолжаться.

Но тут возникает вопрос: если американцы поставят ребром вопрос о Коломойском, предложив в качестве альтернативы выполнение Минских соглашений, то сегодняшняя Банковая пойдет и на это. Вопрос только в том, захотят ли Штаты ставить этот вопрос ребром.

Почему Байден обеспокоился из-за переговоров Москвы и Пекина?

В этом контексте весьма актуальной темой стали вчерашние онлайн-переговоры президента России с лидером Китая. В отличие от недавней аналогичной "встречи" Владимира Путина с Джо Байденом, российско-китайская прошла подчеркнуто дружелюбно, без отсутствия каких-либо претензий хотя бы с одной стороны.

Собственно, иного варианта и быть не могло, поскольку сближению двух государств-гигантов способствуют Соединенные Штаты: создав антикитайский блок AUKUS, они не оставили Пекину иного выбора, как двигаться в сторону России, саму же Россию фактически оставили без выбора еще в 2014-м.

И в такой ситуации Пекин с Москвой нашли наиболее болезненную точку для Вашингтона, которая беспокоила еще Дональда Трампа, а теперь стала головной болью для Джо Байдена. По итогам вчерашних переговоров было объявлено об "активизации усилий по формированию независимой финансовой структуры для обслуживания торговых операций России и Китая". Главная антиамериканская собака зарыта именно здесь.

Причем Вашингтон не очень переживает по поводу того, что русские с китайцами могут рассчитываться юанями или рублями за мобильные телефоны или автомобили, – главный страх американцев состоит в том, что Россия и Китай перейдут на расчеты в юанях за нефть и газ. Такая договоренность даст России конкурентное преимущество перед странами ОПЕК, которые не захотят терять гигантский китайский рынок – и также могут перейти на торговлю за юани. И вот эта ситуация, когда едва ли не половина всего мирового нефтегазового рынка выйдет из долларовой зоны, может привести Америку к краху.

Характерно, что сразу после переговоров Путина с Си Цзиньпином Байден объявил о том, что хочет в ближайшее время провести еще одну онлайн-встречу с российским президентом. Это желание вполне объяснимо, вот только идти на эту встречу Байдену не с чем.

Скандальный перезапуск "Рады": как убить себя одним видеороликом

Несколько дней шел усиленный пиар по поводу перезапуска телеканала "Рада", а сам перезапуск в первый же день закончился скандалом. В интернете появился рекламный ролик, снятый с участием журналистов телеканала, суть которого сводится к двум тезисам: оппозиция пиарится на собственных телеканалах, а "Рада" будет пиарить власть.

В принципе, именно такой и является основная идея ребрендинга парламентского телеканала: поскольку у нынешней власти нет мощных информканалов и Коломойский не хочет вкладываться в их создание, Банковая решила использовать для собственной информподдержки телеканалы, финансируемые за госсчет, – сначала "Дом", а теперь и "Раду".

Однако, когда подобная цель декларируется настолько явно и даже с вызовом, это не может не возмутить журналистов даже на государственном канале. Поэтому сначала произошел скандал внутри редакции "Рады", а потом появилось заявление руководства телеканала, согласно которому она не имеет к рекламному ролику никакого отношения.

В эту версию, естественно, никто не поверил, но сама история показательна. Прежде всего с точки зрения очередного менеджерского провала команды Зеленского.

В принципе, среди медиаэкспертов и до того бытовало мнение, что вливание огромных денег в узконишевый гостелеканал "Рада" не даст значительного эффекта с точки зрения донесения "месседжей" власти до широкой аудитории (хотя, конечно же, даст эффект для тех, кто будет распиливать в своих интересах выделенный на телеканал бюджет). Но то, что канал умудрится так зашквариться буквально в первые сутки после начала вещания - это нужно было действительно постараться.

Газ, купленный на зиму, уже сожгли?

Из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме. "Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубических метров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме".

Это цитата из релиза, подготовленного… "Газпромом". Можно, конечно, говорить о том, что речь идет о российской пропаганде, цель которой – дискредитировать украинскую власть в глазах ее собственных граждан. Однако лучший способ борьбы с такой пропагандой – официальный релиз "Нафтогаза", который сообщил бы всей стране, сколько газа было в украинских ПХГ на момент начала подготовки к зиме и сколько его там сейчас. Эту информацию в НАКе могли бы подготовить минут за 20 с перекуром. Однако она не появилась даже спустя 12 часов после появления релиза от "Газпрома".

И такое молчание украинских газовиков заставляет подозревать, что все в российском релизе – правда. Что к середине декабря уже все результаты подготовки к зиме сведены на нет, и Украина начинает сжигать стратегические резервы, которых до конца отопительного сезона точно не хватит.

Если сопоставить эту информацию с постоянными сообщениями о критической ситуации с углем, то возникает закономерный вопрос: а не является ли глобальный энергетический кризис сознательной политикой нынешнего правительства?

Даже дилетанты знают, что перед зимой нужно покупать уголь и газ, которые собственно зимой будут еще дороже, и Кабмин Шмыгаля тоже не мог не знать прописных истин. И если все-таки у нас нет ни угля, ни газа, то это кому-то и зачем-то нужно. Вопрос только в том, кому и зачем.

Либо речь идет, как и в случае с телеканалом "Рада", о вопиющем непрофессионализме власти.