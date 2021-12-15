Киев против Берлина: Зеленский разрушает "нормандский" формат?

Владимир Зеленский, похоже, вернулся к опробованной еще летом тактике обвинений и обид в адрес западных партнеров. Вчера вышло его интервью в итальянской La Repubblica, в котором украинский президент напрямую обвиняет руководство Германии – причем не только в том, что оно отказывает Украине в приобретении оружия по линии НАТО, но и в том, что оно боится России.

Такое заявление является еще одним доказательством того, что в немецкой столице вовсе не случайно сидит посол Украины, раздающий направо и налево антигерманские комментарии. Посол, который умудрился побить горшки с президентом страны своей аккредитации, – видимо, рассчитывая, что после парламентских выборов Франк-Вальтер Штайнмайер окажется в оппозиции.

Однако случилось иначе: СДПГ Штайнмайера нынче не только не в оппозиции, но из правящей партии номер два превратилась в правящую партию номер один. И сегодня украинский президент должен встретиться с ее главным лицом – новым канцлером Германии Олафом Шольцом.

На встрече также будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, но у француза на повестке дня главный вопрос – весенние президентские выборы, на которых, как все убедились в 2017-м, международная проблематика никакой роли не играет. Так что ожидать особой активности от Макрона не приходится.

Другое дело – Шольц, которому нужны инфоповоды, чтобы приучить мир к тому, что Германия – это больше не Меркель. И что может сказать канцлер Германии президенту, который буквально накануне встречи "нормандской тройки" в Брюсселе обвинил его в страхе перед Россией?

Очевидно, что соратник Штайнмайера будет явным сторонником "формулы Штайнмайера". И на Банковой это тоже понимают – потому и устраивают демарш еще до встречи, чтобы сделать невозможным конструктивный диалог на самих переговорах.

После этого возникает только один вопрос: кто же на самом деле делает все, чтобы разрушить "нормандский" формат?

Зачем Кличко готовится к вторжению?

Тем временем потенциальный конкурент Зеленского Виталий Кличко тоже сделал попытку высунуться в большую политику. И опять не слишком удачную. Вчера появилось его интервью немецкому Bild, где мэр Киева сообщил, что Киев готовится к чрезвычайной ситуации.

Прочитав подобную новость, любой киевлянин решил бы, что речь идет о чрезвычайной ситуации с отоплением или тарифами на него. Или с возможными веерными отключениями электричества. В крайнем случае – с возможным транспортным коллапсом из-за сильных морозов, которые ожидаются в конце декабря.

Но все эти версии, как оказалось, мимо цели. По версии Виталия Кличко, столица готовится к чрезвычайной ситуации из-за возможного российского нападения.

Вполне вероятно, что политтехнологи забыли предупредить киевского мэра насчет несвоевременности подобного заявления – ведь, как известно, "российское нападение" было трендом только до разговора Джо Байдена и Владимира Путина, а с того момента Байден его уже успешно предотвратил. И уже потихоньку готовится успешно предотвращать вторжение Китая на Тайвань.

Но у Кличко своя повестка дня. Согласно которой, как оказалось, в столице усиленно ведется набор и подготовка резервистов гражданской обороны. Правда, пока никто в глаза не видел ни одного резервиста, но зато Германия уже убеждена, что украинская столица превратилась в неприступную крепость.

На самом же деле тут возможны две версии. То ли Кличко решил отвлечь киевлян от проблем с отоплением и электричеством, то ли в его команде кто-то нашел способ заработать на фейковой подготовке к уже отмененной Байденом "российской агрессии". Под эту "подготовку" выделили средства, которые успешно освоят. А киевлянам для убедительности пару раз включат сирену – чтобы все убедились: столица к гражданской обороне готова.

Ликвидация "Укроборонпрома": дерибан во время войны?

Впрочем, чего кивать на Виталия Кличко, если подобная "подготовка" к отражению потенциальной агрессии ведется и на уровне центрального руководства. Вчера главный государственный концерн, обеспечивающий украинскую армию вооружением и военной техникой, – "Укроборонпром" – объявил о собственной… ликвидации.

Украинские политики нередко любят проводить параллели с временами Второй мировой, напоминая, что Украина тоже находится в состоянии войны. Так вот, можно ли себе представить, чтобы году эдак в 1942-м в Советском Союзе решили ликвидировать главный концерн военной промышленности?

Конечно, речь идет не просто о ликвидации, а о реформе, в результате которой должна быть создана то ли акционерная компания, то ли два холдинга. Но в любом из вариантов речь идет о структурной перестройке, которая даже в благополучных странах или компаниях приводит ко временной потере управления и снижению производства. В Украине же подобная перестройка будет означать несколько месяцев хаоса во всем оборонпроме.

Не менее интересно и то, что получится в результате реформы. Потому что, когда из закрытого военного концерна хотят сделать акционерное общество, у любого возникнет вопрос: а кому же будут продавать акции? И не является ли подобная реформа всего лишь прикрытием для официального дерибана той отрасли, которую при Порошенко доили неофициально?

Ответы на все эти вопросы мы узнаем уже в следующем году. Пока же мы получили ответ на вопрос, который и не ожидали получить: история с ликвидацией "Укроборонпрома" ясно дала понять, верит ли на самом деле нынешняя украинская власть в "российское вторжение". Тот, кто верит, не будет устраивать несколько месяцев хаоса в оборонпроме. И уж тем более не будет готовить его к дерибану.

Кому нужна катастрофа в энергетике?

Вчера одновременно появились три новости, способные поставить в тупик любого, кто имеет здравый смысл.

Первая: запасы угля на всех украинских теплоэлектростанциях находятся ниже критического уровня, и ТЭС собираются переводить на газ. Вторая: цена газа в Европе поднялась выше 1400 долларов за тысячу кубометров (тут постарался немецкий МИД, объявивший, что "Северный поток – 2" не готов к сертификации). Третья: импорт электроэнергии из Белоруссии за последние дни сократился в 13 раз.

Как ни крути, в нормальной логике эти концы с концами свести нельзя. Нужно быть сумасшедшим, чтобы переводить электростанции на газ в ситуации, когда цены газа на пике. И нужно быть сумасшедшим, чтобы отказываться от импортной электроэнергии в ситуации, когда для производства собственной нет недорогих энергоресурсов.

Однако логику все же найти можно, только исходит эта логика не из интересов украинских потребителей электроэнергии, а из интересов тех, кто зарабатывает на ее импорте.

Запасы угля сознательно уничтожаются сейчас, чтобы к моменту наступления холодов альтернативы белорусскому электричеству не было, и его захотели брать по любой цене, которая все равно окажется ниже, чем электроэнергия, произведенная на сверхдорогом газе.

Вот тут-то в игру и вступит новый, еще не засвеченный трейдер, за которым будет стоять не один Давид Арахамия (как это было со скандальным "Тет групп"), а все, кто может погреть руки на созданной критической ситуации.

Кто оплатит этот банкет? Те же, кто и всегда, – обычные украинцы. Либо напрямую – через повышенные тарифы, либо опосредованно – через дотации из бюджета и рост цен на товары и услуги. Так или иначе, нужно готовиться к тому, что кошельки снова похудеют у всех. Кроме власти, конечно.

Битва за КС: Евросоюз против Штатов?

Интересная ситуация разворачивается вокруг Конституционного суда. Еще не высохли чернила на документе, которым американский Госдепартамент ввел санкции против отстраненного председателя КС Александра Тупицкого, как Венецианская комиссия объявила, что не считает его уволенным и что принимать присягу у новых членов суда вместо уволенных нельзя.

Таким образом, получается, что в данной истории США и Евросоюз заняли полностью противоположные позиции. Подобный казус происходит едва ли не впервые, поскольку ранее "Венецианка" поддерживала все инициативы, направленные на передачу украинской судебной системы под контроль послов "Большой семерки".

Но тут, видимо, даже в Европе поняли, что и Зеленский, и Госдеп переборщили, пойдя в своей войне с Конституционным судом по откровенному беспределу. Либо заинтересованность Евросоюза в полном контроле над судебной системой Украины сошла на нет, поскольку там сообразили, что конечным бенефициаром "реформы" все равно будет только Вашингтон.

Безусловно, не стоит ожидать, будто выводы Венецианской комиссии заставят Зеленского остановиться. Больше того, имея за спиной поддержку Госдепа, он даже может активизировать свою борьбу с КС. Но для Европы украинский президент в этом случае станет нерукопожатным. Если не как Лукашенко, то, по крайней мере, как Качиньский.