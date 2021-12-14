Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного суда об отсрочке присяги двух судей, которых президент Владимир Зеленский назначил по своей квоте вместо отстраненных главы КС Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина.

Об этом со ссылкой на отчет комиссии по итогам 129-го пленарного заседания сообщает пресс-служба КСУ.

Речь идет о постановлении Конституционного суда, которое было принято после того, как КС отказался принимать присягу судей Александра Петришина и Оксану Грищук.

В Синопсисе (кратком отчете) Венецианской комиссии говорится, что судьи будут приведены к присяге "после прекращения полномочий или увольнения с должности по основаниям, определенным в статье 149-1 Конституции Украины, судей Конституционного суда Украины, которых назначил Президент Украины за период 2013-2018 годов".

"То есть, в Европе считают главой КСУ Александра Тупицкого. Или как минимум - действующим судьей. Не слишком хороший знак для Зе", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, в ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что назначил двух новых судей Конституционного Суда (КС) по квоте президента вместо отстраненных Тупицкого и Касминина. В тот же день, указы появились на сайте ОП.

Позже КСУ отказался приводить к присяге новых судей Александра Петришина и Оксану Грищук. По информации источников, суд исходил из того, что на момент издания Зеленским указа о назначении судьями, все шесть должностей по квоте главы государства были заняты, и вакансий на которые Зеленский мог бы их назначить, не было.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте.

Также мы писали, что ранее Верховный Суд отказал Офису президента в приостановке дела об отстранении Тупицкого.