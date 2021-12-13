Отстраненный президентом Украины глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что против него никто не вводил никаких санкций.

Об этом он сообщил Украинским новостям.

"Никаких санкций против меня нет", - рассказал Тупицкий.

По его словам, на сайте Министерства финансов Соединенных Штатов его фамилии нет в санкционных списках.

Кроме этого, Тупицкий заверил, что против его жены также нет никаких санкций со стороны США.

Он также добавил, что, возможно, речь идет об отмене его американской визы, но эту информацию необходимо еще тщательно проверить его юристам.

Ранее мы сообщали, что 9 декабря Государственный департамент США ввел санкции против отстраненного президентом Украины главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, а также его жены Ольги.

"Страна" выясняла, почему американцы ввели новые санкции против украинцев.

Также напомним, что Владимир Зеленский подписал указ об отмене указа Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ весной, 27 марта. Также этим указом президент отстранил еще одного судью - Александра Касминина. Тупицкий обжаловал указы президента в Верховном суде.