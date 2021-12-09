Адвокат Александра Тупицкого Ростислав Кравец, который ранее назвал отказ Конституционного суда Украины принимать новых судей неудачной попыткой Зеленского "сломать суд через колено", в комментарии "Стране" заявил, что санкции США против его клиента свидетельствуют о том, что за конституционным кризисом в Украине стоит Государственный департамент.

"Я считаю это грубейшим вмешательством во внутренние дела Украины, а отсутствие соответствующей реакции Украины свидетельствует о том, что за конституционным кризисом в Украине и фактически захватом Конституционного суда Украины стоит не Зеленский, а непосредственно госдепартамент США", - сообщил "Стране" Кравец.

Что касается официальных причин введения санкций (коррупция) , Кравец добавил, что, по его мнению, с такой формулировкой нужны санкции в отношении "Бурисмы" и сына президента США Джо Байдена, которые непосредственно замешаны в крупнейшем коррупционном скандале.

Напомним, что Государственный департамент США ввел санкции против отстраненного президентом Украины главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, а также его жены Ольги. Санкции против Тупицкого введены "за коррупционные действия существенного масштаба, включающие получение денежной взятки за время работы в судебной системе Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что 26 ноября Зеленский по своей квоте назначил новых судей Конституционного суда вместо Тупицкого и Касминина.

Также мы писали, что Конституционный суд Украины отказался принимать присягу новых судей, назначенных Зеленским.