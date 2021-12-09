Государственный департамент США ввел санкции против отстраненного президентом Украины главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, а также его жены Ольги.

Об этом сказано в опубликованном 9 декабря письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Как поясняет дипломат в заявлении, санкции против Тупицкого введены "за коррупционные действия существенного масштаба, включающие получение денежной взятки за время работы в судебной системе Украины".

"Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также фигурировала в этом процессе", - объяснил Блинкен.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ об отмене указа Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ весной, 27 марта. Также этим указом президент отстранил еще одного судью - Александра Касминина. Тупицкий обжаловал указы президента в Верховном суде.

В апреле народные депутаты от "Батькивщины" и "Европейской солидарности" оспорили в Конституционном суде Украины отстранение от должности главы КСУ и судьи Касминина.

26 ноября Зеленский по своей квоте назначил новых судей Конституционного суда вместо Тупицкого и Касминина. Однако КСУ отказался принимать их присягу.

Ранее "Страна" писала, что американцы ввели санкции и против известного юриста Андрея Портнова, а также благотворительного фонда его имени. Санкции были введены на основании акта Магнитского.