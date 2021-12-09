Александр Тупицкий, глава Конституционного суда Украины, прокомментировал "Стране" введение против себя санкций США.

Тупицкий заявил, что сам ещё не разобрался, какого рода санкции наложили на него и его супругу. Он не исключает, что может быть решение Госдепа о запрете для них на въезд в США.

"Запускается фейковая информация, что этим шагом американцы, мол, демонстрируют, что не считают меня главой Конституционного суда. Пусть считают, как угодно - есть Конституция. Я законно назначенный глава КС, незаконно отстранённый, я не уволен. Мне не известны причины введения санкций, и в каком я списке. На данный момент я вижу это только в СМИ. Надо разбираться. Пишут о какой-то взятке и уголовном деле о коррупции, но его нет. Его из воздуха придумали. Якобы и моя жена причастна. Это было бы давно обнародовано, было бы расследование. Это делается с целью уничтожения моей деловой репутации. Это выдумки", - прокомментировал Тупицкий.

На вопрос, намерен ли он обжаловать санкции США, глава Конституционного суда Украины ответил, что сначала должен разобраться, что это за санкции, а потом уже обжаловать их.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат Александра Тупицкого Ростислав Кравец в комментарии "Стране" заявил, что санкции США против его клиента свидетельствуют о том, что за конституционным кризисом в Украине стоит Государственный департамент.

Также мы писали, что Владимир Зеленский расстроен отказом Конституционного суда Украины принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте вместо Тупицкого и Касминина.