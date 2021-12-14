Тепловые электростанции (ТЭС) Украины не соблюдают требований касательно минимальных запасов угля, необходимых для оптимальной работы.

Об этом сообщают данные на сайте Министерства энергетики Украины в понедельник, 13 декабря.

Согласно инфографике, ни на одной ТЭС фактические запасы угля не превышают уровня, соблюдение которого необходимо для поддержания лицензионной работы объектов.

Кроме того, не на всех тепловых электростанциях ежесуточные поставки угля превышают ежесуточное потребление.

Подобная ситуация наблюдается на Славянской, Углегорской, Трипольской, Змиевской, Бурштынской и Луганской ТЭС.

Инфографика Минэнерго по запасам угля на ТЭС. Источник: сайт Минэнерго Украины

Ранее "Страна" сообщала, что еще 6 декабря запасы угля на государственных тепловых электростанциях компании "Центрэнерго" были в два раза ниже минимально допустимого уровня. Наиболее критичная ситуация сложилась на Углегорской ТЭС. На ней находится 21 тысяч тонн при минимально допустимых 77,6 тысяч тонн.

Также мы писали, что энергетическая компания "ДТЭК" украинского бизнесмена Рината Ахметова договорилась с международными поставщиками об импорте в Украину семи судовых партий с углем. Первый корабль с углем прибыл в Украину в ноябре, а второй корабль с американским углем приплыл в декабре. В ближайшие дни эта партия угля пополнит запасы украинских тепловых электростанций.