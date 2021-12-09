Кого порадовали Байден и Путин?

Весь мир вчера делился впечатлениями от онлайн-саммита президентов США и России. Комментировали его итоги и сами участники.

Наиболее значимыми было три заявления. Во-первых, заявление Байдена о том, что воевать американцы, в случае обострения, за Украину не будут.

Во-вторых, заявление того ж Байдена, что НАТО готово обсудить с Россией ее обеспокоенность по поводу действий альянса.

В-третьих, заявление России о том, что участники Нормандской четверки не против присоединения к ней США.

Все три заявления между собой связаны.

Присоединение американцев напрямую к переговорам по Украине выгодно России, так как позволит переложить непосредственно на плечи Вашингтона нелёгкую миссию по убеждению Киева выполнить политическую часть Минских соглашений и разблокировать мирный процесс.

Заявление Байдена о нежелании воевать за Украину демонстрирует Киеву необходимость проявить гибкость в переговорах и пойти на выполнение Минска, чтоб избежать войны.

Наконец, если эти аргументы не сработают и, что вполне вероятно, украинская власть откажется идти на выполнение политической части (чтоб не навлечь на себя обвинения в "зраде" и "капитуляции") именно Киев окажется крайним в срыве мирного процесса, что даст дополнительные аргументы для России и Запада договорится между собой напрямую о новых правилах игры в Восточной Европе, которые бы исключали возможность начала большой войны.

Не факт, что это будут юридические гарантии не расширения НАТО на восток, о которых говорит Путин. Но какие-то договоренности между сторонами возможны. И переговорный процесс уже начинается - Байден пообещал в пятницу объявить о встрече на высоком уровне между Россией и НАТО.

Локальный конфликт с Украиной: почему о нем заговорили в Минске

Тем временем серьезный очаг напряженности возникает там, где его не должно быть в принципе. Вчера госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о том, что ситуация на украинско-белорусской границе может привести к локальному конфликту.

Что печально, заявление выглядит отнюдь не беспочвенным. Достаточно вспомнить истерику, которую закатили в украинской власти по поводу мигрантов, а потом еще и по поводу того, что "Белоруссия превращается в новый очаг угрозы". Следствием этой истерики стали решения о передислокации военных к северной границе и строительстве на ней очередной "Стены".

Естественно, с белорусской стороны все это выглядит так, как это и описал Вольфович: "Учения проводят на полигонах. Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты".

Если добавить к этому, что украинский боевой вертолет на днях незаконно пересек белорусскую границу, то слова об угрозе локального конфликта выглядят вполне оправданными. Причем угроза исходит именно с южной стороны границы – неизвестно только, осознанная или по глупости.

Но, в любом случае, обстановку нужно разряжать, поскольку конфликт – даже локальный – в сотне километров от Киева может сдетонировать в самой столице.

Да и власти нужно, наконец, осознать, что Белоруссия нужна Украине больше, чем Украина Белоруссии. Вчера правительство отменило спецпошлины в 35% на импорт автобусов, грузовиков и спецтехники из этой страны, продемонстрировав, что даже по этой статье импорт является для нас критическим. А уж о бензине и электроэнергии лучше не вспоминать.

Операция прикрытия: Коломойский отодвинулся от "1+1"

Собственник телеканала "1+1" Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета телекомпании. Решение несколько неожиданное в том плане, что непосредственных причин для него в последнее время не наблюдалось. Однако с заделом на будущее резон в нем есть.

С вступившим в силу законом об олигархах этот резон связан гораздо меньше, чем можно было бы подумать. Безусловно, в случае, если начнутся какие-то репрессии против телеканалов других олигархов, могли бы возникнуть вопросы типа "А вот же телеканал олигарха Коломойского, почему его не трогают?". Выход Коломойского из органов управления телеканалов должен, по идее, отчасти эти вопросы снять.

Но это вторично. Первично то, что Зеленский открыл "ящик Пандоры" уничтожения телеканалов санкциями, и воспользоваться этим рецептом может не он один.

Буквально позавчера "соросята" пожаловались на "Украину 24" Рината Ахметова американцам – явно в расчете на то, что Вашингтон поспособствует уничтожению неугодной телекнопки. Но Коломойскому хорошо известно отношение Вашингтона к нему, а значит – он прекрасно понимает, что всю эту "игру в санкционного кальмара" Штаты легко могут обратить против него.

И вот это уже действительно серьезный повод для того, чтобы дистанцироваться от "Плюсов". Потому что потеря телеканала для Коломойского будет даже похуже, чем потеря "Приватбанка". Из последнего хотя бы финансовые активы можно было вывести, а актив "1+1" – его телеаудиторию – никуда, ни в какие офшоры вывести нельзя. Да и влияние олигарха на украинскую политику без телеканала может быстро сойти на нет.

Тихий бунт "слуг" в поддержку "Украины 24"

О том влиянии, которое оказывают телеканалы на политику, вообще говорят весь 2021 год. Началось все еще в феврале, когда "112", "Ньюсван" и "ЗИК" были названы властями главными виновниками того, что украинцы "поддаются российской пропаганде". Или, точнее говоря, отказываются слепо верить пропагандистским штампам, которые власти навязывают обществу.

С этими тремя каналами "разобрались". Но свято место пусто не бывает: теперь "врагом государства" объявлены телеканалы холдинга "Украина". Если верить Зеленскому, они уже участвуют в "госперевороте", а потому власть отказывается иметь дело с "путчистами" сама и запрещает ходить на эфиры телеканалов Ахметова своим "слугам".

Вот только, как вчера стало известно, сами "слуги" насчет бойкота "путчистов" имеют мнение, отличное от мнения Банковой. И в их рассуждениях логики больше, чем в логике "хозяев".

Безусловно, "слуги" понимают, что с момента начала войны между Зеленским и Ахметовым вопросы на "Украине 24" им стали ставить более острые и собеседников подбирают неудобных. Но что лучше для рейтинга партии: когда на неудобные и острые вопросы оппозиция отвечает друг другу или когда партия власти все-таки пытается дать свой ответ?

Похоже, что Банковая уже поставила крест на проекте "Слуга народа" и к 2023-му или 2024-му попытается сделать ставку на что-то другое. Но сами-то "слуги"-списочники еще надеются продлить свою жизнь с "конвертами" с помощью партии. А потому для них добровольная сдача влиятельных эфиров совсем не с руки.

Еще хуже мажоритарщикам. Им кровь из носу нужна узнаваемость, которую могут дать только ток-шоу. Еще год назад "слуги" массово ходили за узнаваемостью на оппозиционные телеканалы (позже закрытые решениями СНБО), даже не подозревая, что способствуют "продвижению пророссийских нарративов". Теперь эту возможность бесплатного пиара прикрыли, и депутаты от власти массово ринулись на оставшиеся площадки. В том числе самую рейтинговую среди новостных каналов – "Украину 24". И тут вдруг Банковая со своими приказами…

Хуже всего то, что из нынешнего медиатупика "слугам" без имиджевых потерь не выйти. Не ходишь на эфиры – проигрываешь. Вернешься – тоже будешь выглядеть проигравшим. Удивительно, что люди с Банковой, имея за плечами десятилетия борьбы за рейтинги, таких очевидных последствий не просчитали. Видимо, это здание действительно влияет на умственные способности не в лучшую сторону.

Третья прививка: Миздрав издал приказ

Минздрав принял знаковое решение, впервые в Украине разрешив вводить третью дозу вакцины от коронавируса. Пока оно касается очень ограниченного круга людей, находящихся в зоне риска, но понятно, что уже в ближайшие недели список начнет расширяться. Ряд стран - лидеров по борьбе с коронавирусом уже вовсю делают третью прививку, и понятно, что Украина пойдет по их пути.

Правда, здесь потребуется одно разъяснение, которое Минздрав до сих пор не дал. Известно, что ковид-сертификаты имеют годовой срок действия, который подразумевает, что спустя год действие вакцины заканчивается. И вот тут вопрос: третья прививка будет означать, что человек опять вакцинирован полностью или ему придется опять колоться два раза?

Ответ на этот вопрос понадобится уже скоро, поскольку в Украине, пусть и в небольшом количестве, есть люди, которые прошли полный курс вакцинации уже в марте-апреле нынешнего года, так что через три месяца им понадобится повторный курс.